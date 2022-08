Piero Angela come ministro dell’Istruzione, ricordiamo la proposta dei lettori della ‘Tecnica della scuola’

Solo pochi giorni fa in un nostro sondaggio, i lettori avevano proposto come prossimo ministro dell’Istruzione proprio il divulgatore scientifico più famoso e amato d’Italia, Piero Angela, la cui triste scomparsa è stata annunciata oggi dal figlio Alberto.

La Tecnica della Scuola, con un post provocatorio sui canali Facebook e Instagram, ha voluto chiedere ai propri lettori chi secondo loro poteva aspirare ad essere il nuovo inquilino di viale Trastevere. Sono arrivati più di 500 commenti con tantissimi spunti di riflessione.

Per i docenti, quindi, il candidato ideale dovrebbe essere un docente o un dirigente scolastico e non un accademico, possibilmente conscio dei problemi in cui versa la scuola, che abbia a che fare quotidianamente con alunni e alunne e che conosca le riforme scolastiche. Tra i nomi proposti: i divulgatori scientifici per eccellenza, Piero e Alberto Angela, personaggi amatissimi non solo dagli adulti, ma anche dai giovani.

Piero Angela e il suo messaggio ai maturandi del 2021

Piero Angela l’anno scorso era stato protagonista di un video indirizzato ai maturandi del 2021, aveva augurato loro in bocca al lupo con un grande augurio: “Si usciva da un disastro, che era quello della guerra. C’era voglia di fare, di costruire un futuro. Noi eravamo ragazzi giovani, che finalmente uscivano in un Paese libero, in rovina, ma tutto da costruire. Adesso avrete questa prova. Gli Esami a volte vanno bene, a volte male. Non vi dovete angosciare troppo. Sarà poi la vita a interrogarvi e a darvi un voto”. Prosegue il messaggio: “Pensate al vostro futuro con spirito positivo. Il nostro Paese sta uscendo da una crisi e ha bisogno di ritrovarsi. Dovete vedere questo nostro futuro con ottimismo, con volontà. C’è molto da fare, se si studia, se si ricerca sempre l’eccellenza nelle piccole cose che si fanno. Tenete duro, la vita vi può dare grandi soddisfazioni, ma dipende molto da voi”.