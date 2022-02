Pigreco-day, si celebra il 14 marzo 2022: previsti quiz on-line di matematica per gli studenti

In occasione del PIGRECO DAY 2022 (14 marzo) il Ministero dell Istruzione promuove un evento per celebrare la giornata, analogamente a quanto avviene in altri Paesi, con la finalità di avvicinare tutti i giovani alla matematica e con lo scopo di comunicare l’impegno del ministero e delle scuole per l’apprendimento della matematica e delle discipline scientifiche.

L’evento online prevede la possibilità da parte degli studenti e delle studentesse di tutte le scuole italiane, anche all’estero, di svolgere, sempre il 14 marzo 2022, attività online di risoluzione di quiz nella logica del problem solving su una piattaforma dedicata che verrà aperta prima del 14

marzo e conterrà tutte le informazioni, degli esempi di quiz/problemi su cui esercitarsi.

Le scuole che si iscriveranno all’evento nei giorni precedenti, tramite la piattaforma (https://www.piday.it), riceveranno il logo ufficiale dell’evento che potranno pubblicare sulla loro homepage diventando così “Official Supporter π Day 2022” e riceveranno tutte le informazioni per svolgere le attività online.

Le attività online potranno essere svolte per tutta la giornata del 14 marzo 2022 e gli studenti, dopo averle svolte, potranno ricevere dei feedback immediati sul risultato conseguito.