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11.06.2026

PNRR, convocato il 17 giugno un tavolo tra Ministero e sindacati. Flc Cgil: “Gravi difficoltà per le scuole, pesante sovraccarico per dirigenti e DSGA”

Redazione
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Il prossimo 17 giugno si terrà un tavolo di lavoro tra sindacati e Ministero che riguarderà la fase conclusiva del PNRR. Ne dà notizia la Flc Cgil:

“La convocazione arriva dopo le continue segnalazioni del sindacato sulle gravi difficoltà che le scuole stanno affrontando nella fase conclusiva del Piano, tra adempimenti sempre più gravosi, scadenze ravvicinate e responsabilità crescenti”.

“La FLC CGIL porterà al Tavolo la condizione di forte sofferenza delle istituzioni scolastiche e il pesante sovraccarico di lavoro che grava in particolare su dirigenti scolastici e DSGA, chiedendo risposte immediate su questioni che le scuole segnalano da tempo: un supporto reale ai soggetti attuatori, interlocuzioni dirette con gli uffici responsabili dei controlli, il pagamento dei progetti conclusi e già validati e l’adeguamento delle piattaforme informatiche, che continuano a presentare criticità e incongruenze operative”.

“A pochi mesi dalla conclusione del PNRR, non è più rinviabile un cambio di passo dell’Amministrazione. Le scuole non possono essere lasciate sole a gestire responsabilità e adempimenti che avrebbero richiesto, fin dall’inizio, accompagnamento, assistenza e strumenti adeguati e trasparenza dei dati”.

Flc Cgilministero dell'istruzione e del meritoPNRR

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