Pnrr, interventi nel 30% delle scuole, presto piano da un miliardo. Valditara: “L’obiettivo è stato dare a docenti e giovani ambienti belli e sicuri” – VIDEO

Oggi, 8 ottobre, si è svolta la conferenza stampa del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara presso il Salone dei Ministri in merito ai risultati ottenuti nell’ambito del Pnrr scuola.

Le parole di Valditara

Ecco i dati presentati dal ministro: “È con grande soddisfazione che presento i risultati del piano PNRR che ha caratterizzato l’azione di questo governo in questi quattro anni di legislatura. Si tratta di risultati che vanno al di là delle più ottimistiche previsioni e non posso che complimentarmi con la nostra struttura, con gli enti locali, con le scuole e con tutti coloro che hanno collaborato al successo di questo piano di investimenti materiali, infrastrutturali, educativi e culturali nella scuola italiana. Per l’edilizia scolastica sono state investite risorse imponenti pari a 13 miliardi di euro complessivi, di cui 3,7 miliardi di fondi nazionali”.

“Siamo intervenuti su 12.091 edifici scolastici (circa il 30% delle scuole italiane). Per le scuole nuove sono stati investiti 800 milioni di fondi PNRR più 387 milioni nazionali aggiuntivi, raggiungendo l’obiettivo di 215 scuole nuove contro un target PNRR di 166. Per la messa in sicurezza e riqualificazione, a fronte di 3,9 miliardi PNRR e 1,6 miliardi nazionali, gli interventi conclusi sono stati 2.786 (praticamente il doppio del target di 1.400, con il 40% degli interventi al Sud)”.

“Per le mense scolastiche sono stati investiti 960 milioni: il target PNRR era di 1.000 mense, mentre l’obiettivo realizzato è stato di 1.772 nuove mense (il 56% al Sud, funzionale ad Agenda Sud per l’estensione del tempo scuola). Per le palestre scolastiche, a fronte di 300 milioni PNRR e 621 milioni di fondi strutturali e nazionali, gli interventi conclusi sono 363 a cui si aggiungono 335 interventi in corso (il 51% nel Mezzogiorno), portando oltre l’80% delle scuole ad avere una palestra a disposizione”.

“Sugli asili nido (fascia 0-6 anni), ai 3 miliardi PNRR sono stati aggiunti 2 miliardi di fondi nazionali: a fronte di un target di 150.480 posti, ne sono stati già realizzati 173.747 con 3.161 interventi conclusi (oltre il 56% nel Mezzogiorno). Per gli arredi di asili e scuole dell’infanzia sono stati stanziati complessivamente 180 milioni di euro. Nell’edilizia scolastica ordinaria (fuori PNRR) dal 2023 ad oggi sono stati investiti 461,68 milioni per 779 interventi”.

“Per il contrasto alla dispersione scolastica le risorse PNRR ammontavano a 1,5 miliardi. Il target prevedeva un calo della dispersione al 10,2%; la dispersione è invece scesa al 7,3% (dati INVALSI), allo stesso livello della Francia e al di sopra della media europea. Per la formazione, il mentoring e il tutoraggio, a fronte di un target di 820.000 studenti, ne sono stati coinvolti 2.600.000, recuperando 520.000 giovani all’abbandono scolastico dal 2023 ad oggi. Questo grazie anche alle buone pratiche di Agenda Sud e Agenda Nord (con investimenti per 1,046 miliardi), riconosciute dall’OCSE”.

“Per la formazione digitale del personale scolastico, su 800 milioni PNRR (di cui 100 dedicati all’IA), a fronte di un target di 650.000 persone ne sono state formate 973.541. Su STEM, orientamento e multilinguismo (1,1 miliardi PNRR), i percorsi hanno coinvolto 3,4 milioni di studenti e oltre 8.500 scuole. La dispersione implicita è scesa al 6,3% e per la prima volta l’Italia nella matematica supera la media OCSE e Paesi come Francia, Svezia e Germania. Per il docente tutor sono stati investiti 821 milioni di risorse aggiuntive, formando circa 34.000 docenti”.

“Per Scuola 4.0, con 2,1 miliardi PNRR, sono state digitalizzate quasi 156.000 aule (target 100.000) e creati 7.698 laboratori. Per gli ITS Academy (1,5 miliardi PNRR) gli iscritti sono saliti a 40.854 rispetto al target di 11.000. Sono state realizzate le riforme dell’orientamento, della filiera tecnico-professionale del 4+2, della Scuola di alta formazione e del reclutamento. Sul fronte occupazionale sono state effettuate 206.000 assunzioni in 3 anni (di cui 157.000 docenti)”.

“Complessivamente sono stati investiti 23 miliardi di euro (17 miliardi PNRR e 5,7 miliardi nazionali). Questi risultati sono stati possibili grazie all’introduzione del “modello Genova” (poteri commissariali a Comuni e Province), alla semplificazione dei pareri burocratici, all’uso dei ribassi d’asta, al supporto della Task Force ministeriale e dell’accordo con Invitalia. Si annuncia inoltre uno stanziamento di un ulteriore miliardo di euro per un nuovo piano straordinario di messa in sicurezza delle scuole.

Tutte le scuole nuove o ristrutturate sono caratterizzate da ambienti climatizzati, attenzione all’acustica, alla qualità dell’aria e all’armonia architettonica. L’intera operazione rappresenta un grande esempio di senso civico e collaborazione istituzionale tra soggetti di diverso orientamento politico al servizio della scuola italiana”.

“Concludo con una riflessione: questo è stato un esempio di come, con un grande senso civico, persone di orientamento politico e culturale diverso abbiano saputo lavorare insieme per un comune obiettivo. L’obiettivo è stato dare a giovani, docenti, personale scolastico e famiglie degli ambienti dignitosi, belli, sicuri e una didattica di qualità per combattere la dispersione e accrescere le competenze. È stata una grande alleanza che ci ha visto lavorare in totale sinergia e credo che questo sia un messaggio importante rivolto a tutta la politica”, ha concluso.

I dati

Quadro Finanziario Generale

Investimento complessivo: 23 miliardi di euro (17 miliardi da fondi PNRR e 5,7 miliardi da fondi nazionali integrativi).

2. Edilizia Scolastica e Infrastrutture

Risorse totali destinate all’edilizia: 13 miliardi di euro (di cui 3,7 miliardi di fondi nazionali), intervenendo su 12.091 edifici (circa il 30% delle scuole italiane).

Scuole Nuove: 215 realizzate rispetto al target PNRR di 166 (investimento: 800M€ PNRR + 387M€ nazionali).

rispetto al target PNRR di 166 (investimento: 800M€ PNRR + 387M€ nazionali). Messa in sicurezza e Riqualificazione: 2.786 interventi conclusi contro il target di 1.400 (investimento: 3,9B€ PNRR + 1,6B€ nazionali; il 40% degli interventi al Sud).

contro il target di 1.400 (investimento: 3,9B€ PNRR + 1,6B€ nazionali; il 40% degli interventi al Sud). Mense Scolastiche: 1.772 nuove mense realizzate rispetto al target di 1.000 (investimento: 960M€; il 56% al Sud per estendere il tempo pieno).

realizzate rispetto al target di 1.000 (investimento: 960M€; il 56% al Sud per estendere il tempo pieno). Palestre Scolastiche: 363 interventi conclusi e 335 in corso contro un target di 300 (investimento: 300M€ PNRR + 621M€ nazionali/strutturali); oltre l’80% delle scuole ha ora una palestra a disposizione.

e 335 in corso contro un target di 300 (investimento: 300M€ PNRR + 621M€ nazionali/strutturali); oltre l’80% delle scuole ha ora una palestra a disposizione. Asili Nido (0-6 anni): 173.747 posti realizzati con 3.161 interventi conclusi rispetto al target di 150.480 (investimento: 3B€ PNRR + 2B€ nazionali; oltre il 56% nel Mezzogiorno).

con 3.161 interventi conclusi rispetto al target di 150.480 (investimento: 3B€ PNRR + 2B€ nazionali; oltre il 56% nel Mezzogiorno). Arredi Asili e Infanzia: 180 milioni di euro complessivi stanziati.

complessivi stanziati. Edilizia Ordinaria (fuori PNRR): 461,68 milioni di euro investiti per 779 interventi dal 2023 ad oggi.

3. Contrasto alla Dispersione Scolastica e Didattica

Risorse PNRR dedicate: 1,5 miliardi di euro.

Riduzione dell’abbandono: La dispersione scolastica è scesa al 7,3% (dati INVALSI), superando l’obiettivo PNRR del 10,2%. La dispersione implicita è calata al 6,3% .

La dispersione scolastica è scesa al (dati INVALSI), superando l’obiettivo PNRR del 10,2%. La dispersione implicita è calata al . Studenti coinvolti e recuperati: 2.600.000 studenti coinvolti in attività di mentoring e tutoraggio (target: 820.000) e 520.000 giovani recuperati dall’abbandono dal 2023 ad oggi.

coinvolti in attività di mentoring e tutoraggio (target: 820.000) e dall’abbandono dal 2023 ad oggi. Agenda Sud e Agenda Nord: 1,046 miliardi di euro investiti (900M€ nazionali/strutturali), riconosciuti come buone pratiche dall’OCSE.

investiti (900M€ nazionali/strutturali), riconosciuti come buone pratiche dall’OCSE. Docente Tutor e Orientatore: 821 milioni di euro di risorse aggiuntive con circa 34.000 docenti tutor formati.

4. Digitalizzazione, Formazione e Riforme

Formazione Digitale del Personale: 973.541 persone formate rispetto al target di 650.000 (investimento: 800M€ PNRR, di cui 100M€ dedicati all’Intelligenza Artificiale).

rispetto al target di 650.000 (investimento: 800M€ PNRR, di cui 100M€ dedicati all’Intelligenza Artificiale). STEM, Orientamento e Multilinguismo: 3,4 milioni di studenti e oltre 8.500 scuole coinvolte (investimento: 1,1B€ PNRR).

e oltre 8.500 scuole coinvolte (investimento: 1,1B€ PNRR). Scuola 4.0: 156.000 aule digitalizzate (target: 100.000) e 7.698 laboratori creati (investimento: 2,1B€ PNRR).

(target: 100.000) e (investimento: 2,1B€ PNRR). ITS Academy e Filiera 4+2: 40.854 iscritti rispetto al target PNRR di 11.000 (investimento: 1,5B€ PNRR).

rispetto al target PNRR di 11.000 (investimento: 1,5B€ PNRR). Riforme attuate: Riforma dell’orientamento, della filiera tecnico-professionale (4+2), della Scuola di alta formazione e del reclutamento.

5. Personale, Metodo e Annunci Futuri

Assunzioni: 206.000 assunzioni complessive in 3 anni (di cui 157.000 docenti), superando il target PNRR di 70.000.

(di cui 157.000 docenti), superando il target PNRR di 70.000. Fattori abilitanti della gestione: Adozione del “Modello Genova” (poteri commissariali a Comuni e Province), semplificazione di pareri e visti, riutilizzo dei ribassi d’asta, Task Force ministeriale dedicate, accordo quadro con Invitalia e Helpdesk di supporto locale.

Adozione del (poteri commissariali a Comuni e Province), semplificazione di pareri e visti, riutilizzo dei ribassi d’asta, Task Force ministeriale dedicate, accordo quadro con Invitalia e Helpdesk di supporto locale. Nuovo stanziamento futuro: Annunciato 1 ulteriore miliardo di euro per un nuovo piano straordinario di messa in sicurezza delle scuole.