PNRR, disponibile la raccolta normativa aggiornata elaborata dalla Ragioneria Generale dello Stato

La Ragioneria Generale dello Stato ha reso disponibile una raccolta normativa delle principali fonti normative europee e nazionali del PNRR aggiornata al 31 luglio 2025.

La pubblicazione ha la finalità di fornire uno strumento operativo di pronta consultazione utile per l’inquadramento teorico e l’implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano. La raccolta ricostruisce il quadro della governance e l’architettura complessiva del Piano.

La V edizione è accompagnata da una guida alla consultazione interattiva consentirà di orientarsi più facilmente all’interno della raccolta.

L’indice analitico precede il corpus normativo per migliorare l’esperienza del lettore. Chiude la raccolta una Appendice recante l’indicazione in ordine cronologico delle circolari adottate in materia dalla Ragioneria Generale dello Stato, nonché dei principali atti e link utili nell’approccio al mondo PNRR.

SCARICA LA RACCOLTA