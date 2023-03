Pnrr e dispersione scolastica, tavolo parlamentare promosso da Mppu giovedì 23 marzo: presenti Frassinetti e Manzi

Il Movimento Politico per l’Unità insieme alla rivista Città Nuova promuovono un tavolo parlamentare su PNRR e misure contro la dispersione scolastica e povertà educative. L’evento si terrà domani, giovedì 23 marzo 2023, presso il Palazzo dei Gruppi parlamentari, Sala Berlinguer, via Uffici del Vicario, a Roma.

Il primo panel, “Per una costituente della scuola”

Il primo panel, dal titolo “Per una costituente della scuola” si terrà dalle ore 12,00 alle ore 14,00 e vedrà il saluto della presidente del Movimento politico per l’Unità Italia, Argia Albanese e il coordinamento di Sara Fornaro, giornalista di Città Nuova e di Silvio Minnetti, già presidente MPPU.

Non mancheranno interventi dei presidenti o delegati delle associazioni professionali e dei rappresentanti degli studenti: ADI, AIMC, AN D IS, ANP, CIDI, DIESSE, EDU, FISM, IUS SOPHIA, MCE, RETE INSEGNANTI ITALIA, UCllM, MOVIMENTO STUDENTESCO AC, FI, PD, FORUM ASSOCIAZIONI FAMILIARI.

Gli esponenti politici presenti

Il secondo appuntamento, previsto dalle 15,00 alle 16,30, vedrà la partecipazione di Paola Frassinetti, sottosegretaria Ministero dell’Istruzione e del merito e responsabile nazionale Scuola di Fratelli d’Italia, on. Irene Manzi, responsabile nazionale Scuola del Pd, Valentina Grippo (Azione/Italia Viva), Rosaria Tassinari (Forza Italia), on. Gaetano Amato (MSS) e Giovanna Miele (Lega). Sono stati invitati esponenti degli altri gruppi parlamentari.