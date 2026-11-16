PNRR e Transizione Digitale, avviso per la formazione di docenti e ATA tramite le Scuole Polo: scadenza 23 novembre

L’Unità di missione del PNRR presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’Avviso pubblico per la formazione del personale scolastico alla transizione digitale, finalizzato alla realizzazione di percorsi formativi di livello nazionale e internazionale gestiti da scuole polo di riferimento e supportati dalle équipe formative territoriali.

L’intervento è promosso nell’ambito dell’Investimento 2.1 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR (“Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico”) e trova copertura finanziaria sui bilanci del Ministero per gli anni 2026 e 2027. L’Avviso dà attuazione al Decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito 27 ottobre 2026, n. 208, come modificato dal DM 6 novembre 2026, n. 217.

I destinatari e l’offerta formativa: focus su IA e Cybersicurezza

L’offerta formativa è rivolta a tutto il personale scolastico in servizio sul territorio nazionale, comprendendo docenti, dirigenti scolastici, DSGA, personale ATA e personale educativo, sia delle scuole statali che delle scuole paritarie.

I progetti dovranno strutturare i percorsi secondo tre linee d’azione:

Formazione in presenza (anche immersiva e residenziale): per approfondire gli aspetti teorico-pratici dell’innovazione didattica e digitale a livello nazionale e internazionale. Formazione in modalità ibrida (presenza e online): incentrata sulle applicazioni dell’Intelligenza Artificiale nella didattica, sulla cybersicurezza nell’organizzazione scolastica e sulla didattica personalizzata. Supporto alle équipe formative territoriali: per accompagnare e potenziare le azioni formative a livello nazionale e internazionale.

Tutte le attività dovranno essere coerenti con il quadro europeo delle competenze digitali DigComp 3.0, con le Linee guida UE sull’uso etico di dati e IA e contro la disinformazione, nonché con le Linee guida del MIM per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle scuole (DM 9 agosto 2025, n. 166). La gestione e l’erogazione della formazione avverranno attraverso la piattaforma “Scuola Futura”.

Importi, partnership e scadenze

Ciascun progetto candidato da una scuola statale potrà ricevere un finanziamento massimo di 500.000,00 euro. L’Avviso esclude espressamente la possibilità di finanziare percorsi rivolti solo al personale della singola scuola polo o circoscritti al solo territorio locale, imponendo una dimensione di ampio respiro nazionale o internazionale.

Le scuole polo beneficiarie potranno avvalersi della collaborazione di università, centri di ricerca ed enti di formazione, oltre a stipulare protocolli operativi con altre istituzioni scolastiche statali o paritarie. Le attività progettuali dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2027.

Modalità di presentazione delle domande

Le candidature devono essere trasmesse dai Dirigenti scolastici o dai DSGA tramite la piattaforma online “Futura PNRR – Gestione Progetti” (accessibile con SPID o CIE all’indirizzo https://pnrr.istruzione.it/).