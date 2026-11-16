La retorica dell’insegnante-missionario

Probabilmente è storicamente implicito che chi decide di dedicarsi all’insegnamento debba avere un animo altamente missionario, uno spirito oblativo e un cuore aperto all’accoglienza e all’amore verso i più deboli. La scuola non è nata solo con il compito di trasmettere nozioni, ma con la missione di formare le coscienze e plasmare la società secondo principi di giustizia, rispetto e progresso per tutti. Un’aura di sacrificio ha avvolto da sempre l’insegnante, tanto da farlo diventare un missionario laico, dedito completamente alla formazione della gioventù (pronto a portare la cultura, l’educazione e l’emancipazione dovunque regni l’ignoranza e l’oppressione) o un “servitore sociale” impegnato a forgiare il cittadino del domani per arrivare a costruire una società democratica, giusta e attenta ai bisogni di tutti (senza lasciare indietro nessuno).

Questa idea del docente visto come “sacerdote laico” o “operatore sociale”, che tutto dà e poco chiede, pronto a immani fatiche (non si contano le ore di lavoro, mattino, giorno e sera) senza avere nulla in cambio (o ben poco), gratificato quasi esclusivamente da un “grazie” di ragazzi e genitori (quando i ragazzi e i genitori ringraziano, cosa sempre più rara) o da qualche parola di elogio e di stima delle Istituzioni, questa concezione oblativa e “sacrificale” è stata, diciamolo pure, accettata dagli stessi insegnanti, fieri e consapevoli di essere i “creatori” del domani (almeno in teoria), attenti alla crescita dei loro allievi, gioiosi nel vederli affermarsi positivamente nella società e poco interessati al “vile denaro”. Dei veri e propri volontari, a volte addirittura “martiri”.

Il valore della “missione” è stato dunque messo (giustamente?) al primo posto, lasciando in disparte un altro aspetto, non meno importante e imprescindibile, del docente: la sua professionalità, una professionalità che va debitamente riconosciuta, anche dal punto di vista economico.

Negli ultimi anni, però, la figura del docente missionario non viene più ritenuta sufficiente e in linea con il ruolo dell’insegnante in una società profondamente cambiata rispetto al passato e in continua evoluzione. Le parole d’ordine adesso tendono a superare la figura del prof. martire, a smontare la retorica del sacrificio, a cancellare il valore di “missione” religiosa. “Siamo professionisti con compiti e competenze ben precise, basta con il gesto d’amore e di spontanea volontà che diventa alla fine auto-sfruttamento e finisce per supplire alle inefficienze delle Istituzioni”.

Parole sante, è il caso di dire (anche se l’insegnamento comporta, forse, intrinsecamente, più di altre professioni, un certo spirito di gratuità e di donazione disinteressata). Parole giuste e, ormai, condivise da tutti. Ma basta un pubblico riconoscimento di “professionalità” del docente per cambiare la sostanza, per non essere più missionari ma professionisti (con tutti i cambiamenti che comporta la “professionalità”)? La realtà non sembra confermarlo. Chiariamo meglio.

I docenti oggi sono chiamati a carichi di lavoro maggiori e diversi dal passato, senza avere, spesso, le necessarie risorse e competenze per svolgerli correttamente. La fragilità (vera e presunta) di molti ragazzi di oggi è difficile da gestire. Gli insegnanti di sostegno molte volte non sono presenti in numero sufficiente e, comunque, molti di loro (così è!) non hanno studiato per diventare docenti di sostegno: si sono adeguati alle necessità e le loro conoscenze su come svolgere il sostegno non sono il frutto di anni di studio, ma di qualche breve corso.

Il personale delle segreterie scolastiche, sempre ridotto e sempre più oberato di lavoro, è “costretto” a trasferire ai docenti non pochi adempimenti burocratici che, in teoria, non sarebbero di loro competenza.

I coordinamenti sempre più complessi, i progetti extrascolastici da preparare ed eseguire, la crescita esponenziale di “necessari” collaboratori, fiduciari, referenti e responsabili di ogni tipo, il proliferare di commissioni (con un coordinatore e un segretario), l’organizzazione e lo svolgimento di “mille” corsi di potenziamento o recupero (corsi continui e pomeridiani), i numerosi consigli straordinari per affrontare improvvise urgenze gestionali, gli infiniti consigli “speciali” (GLO), l’organizzazione di “lunghe” visite di istruzione, di brevi uscite didattiche o di conferenze tematiche, la preparazione degli alunni per le prove INVALSI e tutta la pesante e logorante attività di orientamento (in uscita ma soprattutto in entrata, per non perdere alunni), attività che occupa il personale sostanzialmente per tutto il primo quadrimestre (con conseguenze deleterie per lo svolgimento del programma): questi (e molti altri ancora) sono oneri gravosi in più che i docenti sono “costretti” ad assumere per pochi soldi.

I rinnovi contrattuali tanto esaltati dal Ministero si risolvono sempre in poche “lire”. Se si vuole una busta paga leggermente più pesante occorre assumere incarichi su incarichi, mal pagati, e a questi dedicarsi con spirito missionario.

In ultimo, la perenne “minaccia” del dimensionamento e delle sue nefaste conseguenze (essere soprannumerari, avere non una ma più scuole tra loro distanti, essere trasferiti d’ufficio in altre zone lontane dalla propria città, ritrovarsi precari con poche ore ed altri effetti negativi) porta i docenti a lavorare alacremente giorno (e, a volte, notte) e a ricoprire qualsiasi incarico (“volontariamente”) senza guardare troppo (o niente) al compenso.

Comunque siamo riconosciuti, adesso, come professionisti. Professionisti-missionari.