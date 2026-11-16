Nuovo attacco ai libri di testo. Ma la scuola ha bisogno di altro

Un nuovo attacco ai libri di testo di Storia, liberamente adottati dai collegi docenti nelle scuole di ogni ordine e grado, è venuto dal ministro Valditara, subito appoggiato dalla sua maggioranza di governo, la quale su queste cose è pronta a intervenire, mentre la scuola di ben altro avrebbe necessità di intervento. E così Valditara, spalleggiato da eminenti intellettuali del calibro di (tenetevi agli appositi sostegni) Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura e Istruzione della Camera, ha imbastito una polemica contro un manuale di Storia delle scuole superiori, “Trame del Tempo, volume 3°”, Editori Laterza, che spiega come Fratelli d’Italia sia un partito che ha raccolto l’eredità del fascismo e continua ad avere legami molto stretti con la base del partito che si dichiara apertamente fascista. Il testo, inoltre, afferma che il governo guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni si distingue per l’adozione di “misure chiaramente liberticide”. Apriti cielo! Il ministro ha tuonato contro gli autori del manuale (Caterina Ciccopiedi, Valentina Colombi e Carlo Greppi) e contro la casa editrice, chiedendo addirittura il ritiro del manuale, ma Alessandro Laterza ha giustamente risposto che non ci pensa proprio e che un ministro non può chiedere di ritirare un libro di testo dalle scuole italiane.

Del resto, la correttezza storiografica di chi ha scritto il manuale è fuori discussione ed è confermata dalle vicende più recenti: infatti, a poche ore di distanza da quando Valditara aveva chiesto il ritiro del “manuale fazioso”, lo stato maggiore (sic!) di Fratelli d’Italia è intervenuto alla conferenza stampa per la commemorazione di Pino Rauti, che, se fosse vivo, avrebbe potuto vantarsi di questo curriculum vitae: volontario a 16 anni della RSI (Salò), esponente di spicco del MSI, che abbandonò per fondare il Centro Studi Ordine Nuovo, da cui derivò l’Ordine Nuovo stragista. Ancora: Rauti definì il fascismo (2006) un “giacimento della memoria” e disse (2003) che “non c’era l’intenzione di uccidere Matteotti, solo di rapirlo e malmenarlo”.

E siffatta continuità tra fascismo e neofascismo viene autorevolmente prospettata nel volume autobiografico dell’attuale presidente del Consiglio (pp. 161-162), “dove l’autrice descrive il proprio tumulto interiore prodottosi nel momento in cui ha «raccolto il testimone di una storia lunga 70 anni» e fa il nome dei precedenti custodi del «testimone», Pino Rauti e Giorgio Almirante” (Luciano Canfora, La parabola della Repubblica, pag. 102, Sellerio editore Palermo, 2026).

Ora, è evidente che ci troviamo di fronte a una nuova pagina di revisionismo storico che la destra neofascista tenta di utilizzare contro studiosi che intendono liberamente affermare posizioni frutto di studio e di autorevoli ricerche. Ma vediamo di capire meglio cosa intendiamo quando parliamo di revisionismo storico.

Nel dibattito storico-politico degli ultimi vent’anni i concetti di revisionismo, negazionismo, uso pubblico della storia sono stati usati impropriamente come sinonimi; perciò, occorre sempre fare chiarezza e distinguere, affinché si comprenda che si tratta di cose diverse fra loro, seppure in parte intrecciate. Chi intende occuparsi della questione deve necessariamente rifarsi all’espressione coniata nel 1986 dal filosofo tedesco Jürgen Habermas, che introdusse la distinzione fra il lavoro scientifico dello storico e il dibattito pubblico sui mezzi di comunicazione di massa.

Qualche anno dopo, nel 1993, furono gli storici che proposero di distinguere fra “uso pubblico della storia”, riguardante la trattazione storica da parte di giornali e TV, e “uso politico della storia”, che coincide con la ricostruzione polemica di eventi a partire dalla memoria di un gruppo. Su questa base è nata l’espressione “abuso pubblico della storia” (a questo proposito, l’interessante libro di Aldo Giannuli, L’abuso pubblico della storia, Guanda, 2009), intesa come ricorso surrettizio a essa da parte di esponenti politici a fini di consenso: di fatto, il nodo restava quello del valore scientifico di tesi affermate per via giornalistica e non per caso qualcuno ha usato anche la locuzione di “populismo storiografico”.

A tal proposito occorre sottolineare il legame esistente tra Storia e politica: infatti, fra lo storico e la politica esiste un’attrazione reciproca e inevitabile — nonostante le tesi sostenute dalla scuola francese degli Annales, che aveva messo in discussione il primato della storia politica su ogni altra storia —, legame che assume risvolti positivi nella misura in cui rivela l’origine umana e non divina del potere politico, determinando un positivo processo di secolarizzazione.

Al tempo stesso, però, il potere politico cercherà di usare la storia ai propri fini per creare consenso interno, definire identità e soglie di inclusione e di esclusione, giustificare le proprie pretese sul piano internazionale, delegittimare avversari interni o esterni. Tuttavia, questo condizionamento, anche se non è sempre stato invasivo allo stesso modo (vi è un’evidente differenza tra paesi che potremmo definire democratici e quelli sottoposti alle dittature), oggi viene esercitato in modo forte perché alla Storia si chiede di ridefinire identità, giustificare interessi e legittimare aspettative, fondare senso comune, motivare strategie: di qui la “necessità” per il potere politico di “controllare” la produzione storica e il senso comune che da essa deriva.

E questa volta anche nelle democrazie liberali “dove, per la prima volta si approvano leggi che stabiliscono cosa si possa o non si possa scrivere in materia storica e una parte del dibattito finisce nelle aule dei tribunali, nascono Commissioni parlamentari che si arrogano il diritto di stabilire una verità storica con il timbro dello Stato, con i servizi segreti che fanno vere e proprie operazioni storiografiche a supporto di questa o quella tesi, si inverte la tendenza all’apertura degli archivi”.

Pertanto, se la Storia è il suo pubblico, bisogna contrastare l’abuso che di essa viene fatto, soprattutto quello dei mass-media principalmente attenti alla spettacolarizzazione. In realtà, la battaglia che si sta combattendo intorno alla Storia è solo il riflesso della battaglia politica sul nuovo ordine mondiale e sulla natura del sistema politico: è in gioco il modello di democrazia che si affermerà nei prossimi decenni.

Ma a una storiografia del potere — del “Principe”, come qualcuno lo definisce — non fa, purtroppo, da contraltare una storiografia “repubblicana”: il canone progressista è andato in crisi quando la modernità ha rivelato contraddizioni ed esiti che esso non era in grado di spiegare e così il “Principe” senza contrappesi tende ad abusare del suo potere (e non solo in campo storico).

In conclusione, bisogna continuare a lavorare con la Storia spiegazione, la Storia occhio del presente che si volge al passato e si proietta nel futuro, la Storia scienza e dunque materia (disciplina), con la ricerca storica fondata su: ricostruzione degli eventi (diacronia, sincronia), analisi, interpretazione e infine giudizi storiografici, usando sempre gli strumenti critici per scoprire la dimensione storica del presente, nonché le interazioni tra soggetti singoli e collettivi e gli interessi in campo. Per fare ciò è indispensabile padroneggiare gli strumenti concettuali, affinché ci si possa orientare nella molteplicità delle informazioni e delle situazioni che presenta l’attuale società.

Salvatore Distefano

Presidente dell’Associazione Etnea Studi Storico Filosofici