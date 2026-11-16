La tesina di terza media e l’IA: il problema non è lo strumento, ma come lo usiamo

Ogni anno, tra aprile e giugno, migliaia di ragazzi di terza media si trovano davanti alla stessa domanda: «Che tema scelgo per la tesina?». Oggi molti cercano la risposta in un chatbot. E spesso non si fermano alla scelta del tema: chiedono all’intelligenza artificiale di scrivere i collegamenti, l’introduzione, a volte l’intero elaborato.

Il risultato si vede all’orale. Lo studente presenta un percorso ordinato e ben scritto, ma alla prima domanda di approfondimento si blocca. Non sa spiegare perché ha collegato la Prima guerra mondiale a Ungaretti, né cosa c’entri l’energia idroelettrica con la storia d’Italia. Il lavoro c’è, ma non è suo.

Vietare l’IA, però, è una battaglia persa in partenza. I ragazzi la usano già e continueranno a usarla. La domanda giusta è un’altra: possiamo insegnare loro a usarla in modo che li aiuti a pensare, invece di pensare al posto loro?

La tesina di terza media è un’occasione preziosa per farlo. È spesso il primo lavoro personale e interdisciplinare che un ragazzo affronta. Gli chiede di scegliere un tema, cercare legami tra materie diverse e raccontarli davanti a una commissione. Sono competenze che servono ben oltre l’esame.

Un uso corretto dell’IA può sostenere ciascuno di questi passaggi senza sostituirlo:

Nella scelta del tema, proponendo spunti a partire dagli interessi dello studente, ma lasciando a lui la decisione.

Nei collegamenti, suggerendo piste da verificare sul libro di testo, non testi da copiare.

Nella preparazione all’orale, simulando le domande che la commissione potrebbe fare, perché il ragazzo si alleni a rispondere con parole sue.

È l’impostazione che abbiamo scelto per Teseena (www.teseena.it), la piattaforma che abbiamo realizzato per accompagnare gli studenti nella preparazione della tesina. L’IA guida e allena, ma l’elaborato resta dello studente. Lo stesso principio, però, vale per qualunque strumento: conta il modo in cui viene proposto.

Qui il ruolo dei docenti e delle famiglie è decisivo. Bastano poche indicazioni chiare: usate l’IA per trovare idee, non per scrivere; verificate sempre ciò che vi suggerisce; ripetete il percorso ad alta voce, come se foste già davanti alla commissione. Se un ragazzo sa spiegare con parole sue ogni collegamento della sua tesina, l’IA ha fatto il suo lavoro. Se non ci riesce, ha fatto il lavoro al posto suo.

L’esame di terza media non dovrebbe diventare una gara a chi presenta la tesina più bella. Dovrebbe restare un momento in cui un ragazzo dimostra di saper collegare, ragionare ed esporre. L’intelligenza artificiale può aiutarlo ad arrivarci, a patto che resti uno strumento e non diventi un sostituto.

Guido Zagarola, fondatore di Teseena