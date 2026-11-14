Scuola, l’educazione civica è patrimonio storico, artistico, paesaggistico: giornate FAI con formazione per docenti e studenti. Ne parla la direttrice culturale Daniela Bruno – VIDEO

Dal 23 al 28 novembre tornano le Giornate FAI per le scuole, con oltre 200 luoghi eccezionalmente aperti alle “Classi Amiche FAI” e visite guidate dagli stessi studenti, in un esempio di educazione tra pari. Il progetto FAI – che potremmo definire storico visto che quest’anno si svolgerà la quindicesima edizione – continua ad essere riservato al mondo scolastico: per una settimana, palazzi, giardini storici, aree naturalistiche, parchi, chiese e monumenti apriranno le porte alle Classi Amiche FAI di ogni ordine e grado. Sono previste visite accompagnate dagli Apprendisti Ciceroni, che illustrano la storia e il valore di questi luoghi coinvolgendoli nella scoperta dialogata del loro territorio, in un esempio virtuoso ed efficace di educazione tra pari. Lo scorso anno ben 7.500 Apprendisti Ciceroni hanno accompagnato 36.000 allievi in 239 luoghi aperti dalle delegazioni.

Ad illustrare i particolari dell’iniziativa del Fondo per l’Ambiente Italiano alla ‘Tecnica della Scuola’ è Daniela Bruno, direttrice culturale del FAI: “attraverso il legame strategico tra scuola e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, anche quest’anno realizzeremo un approfondimento dedicato a docenti, studenti e appassionati, in modo che le iniziative formative del FAI possano entrare attivamente nelle classi e arricchire l’educazione civica e culturale dei più giovani”.

Il progetto rientra nel programma nazionale per la Scuola 2026-2027 che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS hapresentato martedì 27 ottobre al Ministero dell’Istruzione e del Merito, alla presenza del ministro Giuseppe Valditara, ai quali si aggiunge quest’anno una riflessione sui luoghi che ispirano e promuovono la “pace attiva”, tema del nuovo concorso nazionale.

Oltre a quello delle “Classi Amiche”, altri progetti FAI caratterizzeranno l’anno scolastico 2026/27. Come quello di offrire ai docenti e alle classi di tutta Italia attività formative esperienziali e calibrate in base all’età degli studenti: attività riconosciute come esperienze di Formazione Scuola Lavoro, che vanno oltre la semplice trasmissione di nozioni, grazie al coinvolgimento diretto tramite contenuti originali, progettati e realizzati per integrare, supportare e arricchire l’insegnamento curricolare scolastico.

I “luoghi di pace” sono al centro del progetto formativo del 2026: “Lasciateci in pace. Idee, spazi, persone, comunità” è infatti il titolo del concorso a tema, cui partecipano ogni anno gratuitamente migliaia di classi (nel 2025 oltre 1.500 classi con 600 progetti realizzati); quest’anno gli studenti saranno invitati a progettare e attivare la Pace partendo da un luogo del proprio territorioe immaginando come possa trasformarsi in un luogo ispiratore di Pace, ideando azioni, attività ed eventi rivolti alla cittadinanza affinché venga vissuto, valorizzato e riconosciuto come tale anche per i cittadini del futuro. Con i loro docenti, anche grazie a una piattaforma di contenuti dedicati e a eventi di formazione come webinar con specialisti della materia, i ragazzi sono chiamati a realizzare il progetto che verrà valutato e premiato a maggio 2027.

Un altro impegno annuale del FAI per la Scuola sono le visite didattiche nei 75 Beni del FAI in tutta Italia, che contano a oggi quasi un milione e mezzo di presenze tra docenti e studenti, di cui 70.000 nel 2025, per momenti di approfondimento culturale ed esperienze sul campo; i Beni del FAI, dall’innata vocazione educativa per loro stessa natura – “scuole fuori dalla Scuola” riconosciute dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in virtù di un accordo con il FAI che si rinnova quest’anno – e testimonianza e racconto della nostra civiltà, di ieri e di oggi, sono vere e proprie aule didattiche d’eccezione, aperte e disponibili specialmente a docenti e studenti in visita, con contenuti e attività multidisciplinari appositamente pensati e costruiti.

Il FAI, pertanto, metterà a disposizione i suoi luoghi, le sue conoscenze e la sua esperienza per integrare e arricchire l’insegnamento dell’educazione civica secondo le direttive delle linee guida ministeriali, che invitano a un approccio didattico attivo, laboratoriale, ispirato al service learning (progetti orientati al servizio della comunità), utili per costruire nuove abilità e sviluppare competenze.