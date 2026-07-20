PNRR, selezione di 70 esperti tra docenti e assistenti amministrativi per il Gruppo di Supporto: domande entro le ore 12 del 20 luglio 2026

Chiudono oggi, 20 luglio, le procedure per la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR per l’anno scolastico 2026-2027. L’iniziativa, disciplinata dall’Avviso pubblico dell’8 luglio 2026, mira a individuare 70 figure professionali, ripartite tra docenti e assistenti amministrativi, da porre in posizione di comando presso l’Amministrazione centrale a Roma.

Obiettivi

L’obiettivo principale di questo contingente è accompagnare le istituzioni scolastiche nell’attuazione degli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Data la fase ormai avanzata del Piano, il personale selezionato si concentrerà in particolare sulle azioni di conclusione dei progetti, verifica, controllo e rendicontazione, assicurando al contempo la replicabilità e la sostenibilità nel tempo delle buone pratiche adottate.

I compiti affidati al Gruppo includono il sostegno amministrativo, contabile e didattico, oltre alla promozione dello scambio di modelli di intervento tra le diverse scuole.

Requisiti e modalità di partecipazione

La selezione è riservata ai docenti e agli assistenti amministrativi di ruolo che abbiano già superato con esito positivo il periodo di prova. I candidati devono dimostrare una solida conoscenza del quadro di riferimento europeo del PNRR e specifiche competenze nel monitoraggio e nella valutazione dei progetti digitali e di innovazione didattica.

Le domande di partecipazione possono essere presentate esclusivamente tramite il portale “Istanze on-line” (POLIS). Il termine ultimo per l’invio delle candidature è fissato per le ore 12:00 del 20 luglio 2026.

Il processo di selezione: titoli e colloquio

La procedura selettiva si basa su una valutazione comparativa che può raggiungere un massimo di 100 punti, così ripartiti:

Titoli culturali e scientifici : fino a 25 punti.

: fino a 25 punti. Esperienze professionali : fino a 25 punti.

: fino a 25 punti. Colloquio tecnico-motivazionale: fino a 50 punti.

Il colloquio si svolgerà in modalità di videoconferenza e verterà sulle competenze specifiche richieste per il supporto alle scuole. Per superare la selezione e accedere alle graduatorie, i candidati dovranno ottenere un punteggio complessivo minimo di 42 punti.

Inquadramento e validità del servizio

Il personale individuato sarà assegnato agli uffici del Ministero a Roma. È importante sottolineare che l’attività prestata nel Gruppo di supporto è considerata a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. I selezionati manterranno la retribuzione attualmente in godimento, mentre per la loro sostituzione nelle sedi scolastiche di provenienza si provvederà mediante supplenze fino al termine delle attività didattiche.