Pnrr: beni rubati, personale non formato, finanziamenti ottenuti in modo errato. Denunciati dipendenti di due scuole

Irregolarità relative ai fondi Pnrr a scuola: come riporta Ansa, quattro dipendenti di due istituti scolastici in provincia di Avellino sono stati denunciati dai militari della Guardia di Finanza perchè responsabili, a vario titolo, di reati amministrativi, penali ed erariali in riferimento a fondi per 112 mila euro del Pnrr destinati alla modernizzazione digitali della didattica.

L’ispezione ha fatto emergere gravi e diffuse violazioni dei requisiti preisti dalla normativa per ottenere e mantenere i finanziamenti. Tra le principali irregolarità accertate, la omessa tracciabilità dei beni, la loro esatta collocazione e la totale assenza della formazione del personale.

Nei controlli è anche emerso che alcuni beni multimediali presenti nelle due scuole erano stati oggetto di furto.