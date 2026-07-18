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18.07.2026

Pnrr: beni rubati, personale non formato, finanziamenti ottenuti in modo errato. Denunciati dipendenti di due scuole

Redazione
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Irregolarità relative ai fondi Pnrr a scuola: come riporta Ansa, quattro dipendenti di due istituti scolastici in provincia di Avellino sono stati denunciati dai militari della Guardia di Finanza perchè responsabili, a vario titolo, di reati amministrativi, penali ed erariali in riferimento a fondi per 112 mila euro del Pnrr destinati alla modernizzazione digitali della didattica.

L’ispezione ha fatto emergere gravi e diffuse violazioni dei requisiti preisti dalla normativa per ottenere e mantenere i finanziamenti. Tra le principali irregolarità accertate, la omessa tracciabilità dei beni, la loro esatta collocazione e la totale assenza della formazione del personale.

Nei controlli è anche emerso che alcuni beni multimediali presenti nelle due scuole erano stati oggetto di furto.

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