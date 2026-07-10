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Personale della scuola
10.07.2026

PNRR Istruzione, al via la selezione di 70 esperti tra docenti e assistenti amministrativi per il Gruppo di Supporto: domande entro il 20 luglio 2026

Lara La Gatta
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Indice
Obiettivi
Requisiti e modalità di partecipazione
Il processo di selezione: titoli e colloquio
Inquadramento e validità del servizio

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aperto le procedure per la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR per l’anno scolastico 2026-2027. L’iniziativa, disciplinata dall’Avviso pubblico dell’8 luglio 2026, mira a individuare 70 figure professionali, ripartite tra docenti e assistenti amministrativi, da porre in posizione di comando presso l’Amministrazione centrale a Roma.

Obiettivi

L’obiettivo principale di questo contingente è accompagnare le istituzioni scolastiche nell’attuazione degli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Data la fase ormai avanzata del Piano, il personale selezionato si concentrerà in particolare sulle azioni di conclusione dei progetti, verifica, controllo e rendicontazione, assicurando al contempo la replicabilità e la sostenibilità nel tempo delle buone pratiche adottate.

I compiti affidati al Gruppo includono il sostegno amministrativo, contabile e didattico, oltre alla promozione dello scambio di modelli di intervento tra le diverse scuole.

Requisiti e modalità di partecipazione

La selezione è riservata ai docenti e agli assistenti amministrativi di ruolo che abbiano già superato con esito positivo il periodo di prova. I candidati devono dimostrare una solida conoscenza del quadro di riferimento europeo del PNRR e specifiche competenze nel monitoraggio e nella valutazione dei progetti digitali e di innovazione didattica.

Le domande di partecipazione possono essere presentate esclusivamente tramite il portale “Istanze on-line” (POLIS). Il termine ultimo per l’invio delle candidature è fissato per le ore 12:00 del 20 luglio 2026.

Il processo di selezione: titoli e colloquio

La procedura selettiva si basa su una valutazione comparativa che può raggiungere un massimo di 100 punti, così ripartiti:

  • Titoli culturali e scientifici: fino a 25 punti.
  • Esperienze professionali: fino a 25 punti.
  • Colloquio tecnico-motivazionale: fino a 50 punti.

Il colloquio si svolgerà in modalità di videoconferenza e verterà sulle competenze specifiche richieste per il supporto alle scuole. Per superare la selezione e accedere alle graduatorie, i candidati dovranno ottenere un punteggio complessivo minimo di 42 punti.

Inquadramento e validità del servizio

Il personale individuato sarà assegnato agli uffici del Ministero a Roma. È importante sottolineare che l’attività prestata nel Gruppo di supporto è considerata a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. I selezionati manterranno la retribuzione attualmente in godimento, mentre per la loro sostituzione nelle sedi scolastiche di provenienza si provvederà mediante supplenze fino al termine delle attività didattiche.

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