PNRR2: ammissione alla prova orale per gli esclusi – ISTRUZIONI

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con decreti prot. n. 3059 e 3060 del 10.12.2024, ha bandito il concorso docenti PNRR 2, per l’a.s. 2024/2025, rispettivamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado e per la scuola infanzia e primaria, in corso di svolgimento.

Il Bando di concorso, però, contiene una previsione che appare oltremodo illegittima e che ha danneggiato numerosi concorrenti che avevano ottenuto una votazione più che sufficiente (oltre 70/100) alla prova scritta, e che, invece, si vedono esclusi dalla possibilità di sostenere la prova orale.

Infatti, alla prova orale sono stati ammessi solo coloro che abbiano raggiunto un punteggio tale da rientrare nella soglia determinata ammettendo un numero di concorrenti pari a 3 volte i posti messi a bando, estromettendo, quindi, tanti concorrenti che, invece, hanno raggiunto il punteggio di 70/100 a cui è impedita la possibilità di ‘superare’ gli altri docenti con la prova orale.

Avverso tale disposizione, numerosi ricorrenti si sono rivolti allo Studio Legale Marone che ha avviato le adesioni per richiedere al TAR l’ammissione alla prova orale, anche eventualmente con prove suppletive, di coloro che hanno raggiunto un punteggio di almeno 70/100, e risultano illegittimamente esclusi dalla procedura concorsuale.

