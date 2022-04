PON per la Scuola, raccomandazioni del MI per attuare i progetti

Per la corretta attuazione dei progetti PON per la Scuola, a valere sul FSE e sul FESR, è necessario rispettare delle regole ben precise, per non rischiare di perdere i finanziamenti.

Per supportare le scuole nel delicato compito, il MI ha trasmesso alcune raccomandazioni relativamente alle principali e ricorrenti carenze riscontrate.

Il Ministero si è in particolare soffertato sui seguenti aspetti:

Modalità di tenuta dei fogli firma e del registro elettronico

Corretta validazione delle giornate di lezione

Obblighi di informazione e pubblicità

Garanzia definitiva e codici di progetto, CUP e CIG

Materiale didattico rientrante nella voce di costo “Spese di gestione”

Completezza dei fascicoli di progetto.

In conclusione, il MI ribadisce che l’accertamento in sede di controllo del mancato rispetto delle indicazioni determinerà la dichiarazione di irregolarità e la conseguente inammissibilità della spesa.