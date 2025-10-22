Portale unico del reclutamento, come presentare domanda per il concorso docenti PNRR 3

Dal 10 ottobre scorso, sono aperte le funzioni per presentare istanza di partecipazione alle procedure concorsuali ordinarie per posti comuni e di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e nella scuola secondaria.

I posti a bando sono complessivamente 58.135, di cui 27.376 per la scuola primaria e dell’infanzia e 30.759 per la scuola secondaria. I posti comuni sono 50.866 e i posti di sostegno 7.269.

Le istanze potranno essere presentate fino alle ore 23.59 del 29 ottobre 2025 tramite il Portale unico del reclutamento (INPA). Il portale è raggiungibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it/

Registrazione al Portale

Per la registrazione al Portale del reclutamento sono richiesti:

la maggiore età;

l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un domicilio digitale a cui ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare, ivi inclusa quella relativa all’eventuale assunzione in servizio;

un recapito telefonico;

la dichiarazione di avvenuta lettura dell’informativa sul trattamento dei dati personali.

La registrazione al Portale del reclutamento è gratuita e può essere realizzata mediante i sistemi di identificazione SPID, CIE e CNS.

Compilazione e presentazione delle candidature

L’interessato che si registra al Portale accede all’apposita sezione della candidatura selezionando uno specifico bando o avviso d’interesse attraverso le funzioni di ricerca.

La domanda di partecipazione viene salvata automaticamente nella pagina personale dell’utente e conservata ai fini dell’eventuale proposizione della candidatura che potrà avvenire entro il termine previsto dallo specifico bando o avviso.

L’interessato riceve comunicazioni, connesse alla candidatura compilata e non trasmessa, tramite posta elettronica prima della scadenza dello specifico bando o avviso volte ad informare l’utente dell’imminente scadenza del termine per la proposizione della candidatura.

La trasmissione della candidatura si perfeziona tramite verifica da parte dell’interessato dei dati inseriti e successivo invio. Contestualmente, l’interessato può aggiornare, mediante specifica funzionalità, il proprio curriculum vitae con le informazioni d’interesse inserite in fase di candidatura.

Compilazione e invio dell’istanza per il concorso docenti PNRR 3

Con due decreti del 9 ottobre scorso (D.D.G. n. 2938 e D.D.G. n. 2939) sono stati banditi i due concorsi docenti PNRR 3: uno si riferisce alla scuola infanzia e primaria, l’altro alla secondaria di primo e secondo grado.

Per entrambi i bandi, i candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica, attraverso il portale unico del reclutamento.

Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre, come già detto, essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi al sito del Ministero dell’istruzione e del merito, raggiungibile all’indirizzo www.mim.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”.

Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto il pagamento di un contributo di segreteria pari a 10 euro per ogni classe di concorso/tipologia di posto per la quale si presenta l’istanza. Il pagamento deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema “Pago In Rete”, raggiungibile dal seguente link: https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/pagamenti/view/.

Una volta compilata la domanda e prima del suo invio, il candidato potrà produrre il bollettino tramite il link disponibile all’interno della piattaforma di presentazione dell’istanza. La causale e l’importo del bollettino saranno precompilati sulla base delle classi di concorso o delle tipologie di posto richieste nell’istanza.

È onere del candidato verificarne la correttezza prima di procedere al pagamento. L’avvenuto pagamento deve essere dichiarato nell’istanza, cui va allegata – a pena di esclusione – la ricevuta di pagamento. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

Ciascun candidato può concorrere in un’unica regione e per una sola tipologia di posto, distintamente per i posti comuni della scuola dell’infanzia e primaria, nonché per le distinte e relative procedure sul sostegno.

