Intelligenza artificiale a scuola, obbligo normativo e necessità: il personale deve formarsi. I corsi della Tecnica della Scuola

Con l’entrata in vigore del Regolamento UE 2024/1689 — l’AI Act — le istituzioni scolastiche si trovano a dover affrontare un adempimento preciso e non rinviabile. L’articolo 4 stabilisce che i deployer di sistemi di intelligenza artificiale sono tenuti a garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione IA al proprio personale. Le scuole sono deployer: utilizzano strumenti digitali per la gestione degli accessi, la classificazione automatica della posta, il supporto alla didattica, la reportistica amministrativa. L’obbligo riguarda tutto il personale — docenti, ATA, DSGA, dirigenti — senza distinzioni di ruolo.

A questa cornice europea si affianca il piano nazionale: le Linee guida MIM richiedono che ogni istituto elabori un documento di pianificazione per l’adozione dell’IA e preveda un percorso formativo per il personale. La formazione non è più opzionale: è parte integrante degli adempimenti istituzionali.

Il webinar sull’IA nell’ambito del D.M. 219

Si tratta di percorsi dedicati all’uso dell’Intelligenza Artificiale nella scuola, pensati per supportare docenti e dirigenti scolastici nell’ambito dei finanziamenti previsti dal D.M. 219. I corsi sono progettati in coerenza con le linee guida del Ministero, l’AI Act e i framework europei DigComp 3.0 e DigCompEdu.

I corsi sono di 10 ore ma possono essere rimodulati in base alle esigenze della scuola.

Il corso asincrono per le scuole e tutto il personale

È disponibile il percorso on line “Intelligenza Artificiale: didattica, organizzazione e gestione scolastica”. Un corso di 10 ore, fruibile in qualsiasi momento, pensato per acquisire competenze operative sull’utilizzo dell’IA nella scuola e comprendere opportunità, limiti e responsabilità legate alle nuove tecnologie. Puoi iscriverti individualmente o richiedere il corso per la tua scuola.

Le quattro aree tematiche coprono: i fondamenti dell’IA (tipologie, modelli generativi, logica del prompt); il quadro normativo (AI Act, GDPR, Linee guida MIM, responsabilità del deployer); la dimensione professionale ed etica (Human AI Teaming, bias algoritmici, allucinazioni, implicazioni per la professione docente e per il personale amministrativo); gli strumenti operativi (DigComp 3.0, utilizzo di IA generativa per didattica, valutazione e gestione scolastica).

A chi è rivolto: nessun profilo è escluso

Il percorso è stato progettato per rispondere all’obbligo normativo nella sua estensione reale, che non distingue tra categorie di personale.

Per i docenti: progettazione didattica, valutazione, uso critico degli strumenti IA in classe. Per il personale ATA — collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici —: implicazioni dell’IA nei processi quotidiani, gestione dei dati, consapevolezza dei sistemi automatizzati già in uso. Per il DSGA: governance dei dati, valutazione dei sistemi IA adottati, conformità GDPR. Per i dirigenti: responsabilità dell’istituzione come deployer, struttura del piano IA di istituto, adempimenti AI Act.

Perché adottarlo

Conformità normativa certificata. Il completamento rilascia un attestato valido ai fini dell’articolo 4 AI Act, documentando le misure adottate dall’istituzione per l’alfabetizzazione del personale.

Scalabilità. Il formato asincrono consente di distribuire la formazione senza vincoli di calendario, senza sessioni sincrone, senza requisiti tecnici pregressi.

Contenuti aggiornati. Il percorso tiene conto dell’evoluzione normativa in corso e della fase di applicazione progressiva dell’AI Act, con particolare attenzione alle implicazioni concrete per le scuole come deployer.

Le istituzioni scolastiche che intendono adottare il percorso per il proprio personale possono richiedere informazioni sulle modalità di licenza istituzionale e sul rilascio degli attestati. La formazione sull’intelligenza artificiale non è più una scelta: è un adempimento. Questo percorso è stato costruito per rispondervi con rigore e accessibilità per tutti i profili della scuola.