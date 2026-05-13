BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Attualità
13.05.2026

Post contro figlia di Meloni, prof tenta di nuovo il suicidio: era stato sospeso un’altra volta a causa di una vecchia chat

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
C'è dell'altro
"Tritacarne mediatico"
Le sue ultime parole in pubblico
Il post incriminato

Domenica scorsa, 10 maggio, il professore 66enne del napoletano che l’anno scorso è stato vittima di una gogna mediatica dopo che si è scoperto che fosse l’autore di un post molto aggressivo contro la figlia della premier Giorgia Meloni, ha tentato di nuovo il suicidio.

Come riporta Il Corriere della Sera l’uomo si è lanciato dal balcone della sua casa. Il quadro clinico è critico. Trasportato d’urgenza in ospedale, il professore presenta traumi multipli che interessano principalmente la colonna vertebrale e la parte sinistra del torace.

I rilievi dei medici evidenziano una situazione complessa: a livello della colonna dorsale si riscontrano fratture da schiacciamento sulle vertebre D4 e D6, oltre a un distacco parcellare sulla vertebra D11. La colonna lombare riporta invece fratture dei processi trasversi sinistri in tutte le vertebre, da L1 a L5. L’uomo è attualmente ricoverato in rianimazione in coma farmacologico.

C’è dell’altro

Come riporta La Repubblica, l’uomo non era mai più rientrato in classe. Aveva temuto il licenziamento, sembrava finita con una sospensione di sei mesi senza retribuzione. Sarebbe dovuto tornare a scuola a dicembre, si era messo in congedo per assistere la madre.

Ma nel frattempo era scattato un secondo provvedimento disciplinare contro di lui. Colpa di chat private questa volta. In una conversazione con una alunna avrebbe minacciato il pugno duro al suo rientro. E allora qualche alunno avrebbe tirato fuori una vecchia chat, precedente al post contro la figlia di Meloni. “Nel corso di una gita – spiega il suo avvocato – il professore aveva inviato messaggi troppo confidenziali agli studenti, con toni sopra le righe. Si tratta di un episodio precedente al caso Meloni. Gli sono stati inflitti altri 8 mesi di sospensione ma che contestiamo”.

Domenica mattina fantasticava di andare a Vienna per l’Eurovision e vedere dal vivo Sal da Vinci; la sera si è lanciato dalla finestra. “Voleva raccontare ai ragazzi – rivela un’amica – quanto possa essere devastante perdere il controllo nell’epoca dei social, della rabbia immediata, dell’odio che corre più veloce di qualsiasi pensiero. Voleva scrivere un libro”. Aveva già il titolo: “La rovina in un clic”.

“Tritacarne mediatico”

A parlare del suo stato emotivo è stato don Luigi Merola, fondatore dell’associazione “A Voce de Creature” e padre confessore del docente, a Adnkronos. “Ci siamo sentiti via telefono più volte nel corso di quest’anno, l’ultima volta è accaduta ad aprile, in occasione della Pasqua. A distanza di tempo, continua ad ammettere di aver sbagliato, per lui non c’è stato perdono, portava addosso lo stigma sociale, non tutti riconoscono che negli esseri umani ci può essere una conversione, a tutti va data una seconda possibilità”.

“È finito nel tritacarne dei social, in un sistema dove tutti puntano il dito e nessuno ascolta davvero il dolore degli altri, è stato isolato dalla sua famiglia, dalla comunità scolastica, l’unico suo interesse di vita era la cura della mamma, anziana ed ammalata, il suo grande dolore è sentirsi solo, lontano da tutti. Viveva un momento di grande disperazione, l’ho assistito a distanza, l’ho ascoltato a lungo, è anche il compito di noi parroci, è vittima di un mondo che corre troppo veloce, incapace di ascoltare le grida d’aiuto, lui viene da famiglia estremamente cattolica ed anche la Chiesa è stata assente. In lui c’è stata una grave debolezza, l’ha pagata caramente”, ha concluso.

Le sue ultime parole in pubblico

“Non ho retto tutto l’accanimento mediatico nei miei confronti – aveva riferito dal letto d’ospedale dopo il primo salvataggio – Ho commesso un errore, ma non dovevo essere crocifisso in questo modo, mi hanno linciato. Ho chiesto scusa, non ce l’ho fatta”.

Dopo le dimissioni e la successiva sospensione cautelare disposta dall’Ufficio scolastico regionale “per tutelare la serenità della comunità scolastica” del liceo in cui lavorava, l’uomo si era chiuso in un isolamento totale. “Sono a casa, sto meglio. Non ho commenti da fare, ogni mia dichiarazione mi si ritorce contro. Da ora resto in silenzio”, erano state le sue ultime parole.

Il post incriminato

Ha augurato “alla figlia della Meloni la sorte della ragazza di Afragola, queste le parole del docente nel post Instagram, con riferimento a Martina Carbonaro, 14enne vittima di femminicidio. Frasi che hanno subito provocato lo sdegno da parte prima di Fratelli d’Italia (“Parole terribili che dovrebbero far riflettere sul clima di odio che si continua ad alimentare contro Giorgia Meloni e il suo Governo”), poi di diversi esponenti della politica, compreso il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

“Esprimo la mia forte solidarietà al presidente Giorgia Meloni per le ignobili minacce rivolte ai suoi affetti più cari. Stiamo verificando tutte le verifiche utili a individuare l’identità dell’autore di questo atto indegno. Le autorità preposte sapranno adottare provvedimenti esemplari: nessuna tolleranza verso la violenza”.

Anche la sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti ha voluto esprimere solidarietà: “Sono rimasta esterrefatta dalla violenza del post contro la nostra Presidente. Voglio per questo esprimerle la mia  più sentita solidarietà e vicinanza per le gravi e ignobili minacce rivolte al suo affetto più caro. Ringrazio il Ministro Valditara per essersi immediatamente attivato per effettuare tutte le verifiche del caso per individuare l’identita’ dell’autore di questo atto indegno. Le autorita’ sapranno adottare adeguati provvedimenti che dovranno essere esemplari. Nessun tipo di violenza deve essere consentita a maggior ragione se si  fa parte del mondo della scuola”.

SospensioneSuicidio

Sanzioni disciplinari: il dirigente scolastico può sospendere i docenti?

Studenti sospesi da scuola per motivi gravi, mandiamoli per strada con vigili, forze dell’ordine, operatori del soccorso: esperimento ‘Ragazzi On the Road’ di Bergamo

Studente suicida per bullismo, tre docenti rischiano la sospensione. La madre: “Se fossero stati attenti sarebbe ancora vivo”

La studentessa “satanista” e il prof sospeso per averla rimproverata

Stop smartphone in classe, se lo studente lo usa (anche a ricreazione) va ritirato ma senza sospensione: il parere di Rusconi (Anp Roma) VIDEO

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Esplosivo a scuola, evacuato istituto a Genova: docenti e alunni fatti uscire

Redazione

150 preferenze GPS, cosa succede se non si indicano tutte le sedi?

Lara La Gatta

Meloni: sugli stipendi della scuola il Governo ha dato risposte, 412 euro al mese in più al mese oltre arretrati

Alessandro Giuliani

150 preferenze GPS, quali conseguenze se non si presenta l’istanza dal 16 e il 29 luglio 2026?

Lara La Gatta
vai alla ricerca avanzata