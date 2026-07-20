Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, attenzione alla scadenza del 23 luglio: chi riguarda?

Per l’a.s. 2026/27 il personale docente, educativo nonché gli insegnanti di religione cattolica potranno presentare le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria entro la scadenza del 23 luglio 2026.
Invece, per il personale ATA le date sono differenti: le istanze potranno essere presentate dal 23 luglio al 4 agosto 2026.
Le operazioni sono normate dal CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 10 luglio2026 in vigore per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28.
A differenza del personale docente, per il quale è previsto l’uso esclusivo del portale Istanze OnLine, il personale ATA dovrà avvalersi del modello di domanda cartaceo/digitale reso disponibile nella sezione “Mobilità” del sito del Ministero.
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Anche gli insegnanti di religione non utilizzano la procedura disponibile su Istanze OnLine prevista per il personale docente. Le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria devono essere presentate attraverso l’apposita modulistica pubblicata dal Ministero e trasmesse all’Ufficio scolastico territorialmente competente secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale, ad esempio tramite PEC.
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