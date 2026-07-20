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20.07.2026

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, attenzione alla scadenza del 23 luglio: chi riguarda?

Lara La Gatta
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Indice
Modalità di presentazione delle istanze
Modulistica - Utilizzazioni ed Assegnazioni Provvisorie

Per l’a.s. 2026/27 il personale docente, educativo nonché gli insegnanti di religione cattolica potranno presentare le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria entro la scadenza del 23 luglio 2026.

Invece, per il personale ATA le date sono differenti: le istanze potranno essere presentate dal 23 luglio al 4 agosto 2026.

Le operazioni sono normate dal CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 10 luglio2026 in vigore per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28.

Modalità di presentazione delle istanze

A differenza del personale docente, per il quale è previsto l’uso esclusivo del portale Istanze OnLine, il personale ATA dovrà avvalersi del modello di domanda cartaceo/digitale reso disponibile nella sezione “Mobilità” del sito del Ministero.

LEGGI Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie personale ATA 2026/27: domande via pec dal 23 luglio al 4 agosto 2026

Anche gli insegnanti di religione non utilizzano la procedura disponibile su Istanze OnLine prevista per il personale docente. Le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria devono essere presentate attraverso l’apposita modulistica pubblicata dal Ministero e trasmesse all’Ufficio scolastico territorialmente competente secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale, ad esempio tramite PEC.

LEGGI Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2026/27, regole e scadenze per gli insegnanti di religione cattolica

Modulistica – Utilizzazioni ed Assegnazioni Provvisorie

  1. Modulo U1 2026
  2. Modulo U2 2026
  3. Modulo U3 2026
  4. Modulo U4 2026
  5. Modulo AP1 2026
  6. Modulo AP2 2026
  7. Modulo AP3 2026
  8. Modulo AP4 2026
  9. Modulo UE – utilizzazione e assegnazione provvisoria personale educativo
  10. Modulo UR1 2026
  11. Modulo UR2 2026
  12. Autodichiarazione percorso specializzazione su sostegno
  13. Autodichiarazione servizio su sostegno
  14. Domanda di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie – personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
  15. Modulo assegnazione provvisoria docenti assunti a tempo determinato da procedure straordinarie – scuola dell’infanzia
  16. Modulo assegnazione provvisoria docenti assunti a tempo determinato da procedure straordinarie – scuola primaria
  17. Modulo assegnazione provvisoria docenti assunti a tempo determinato da procedure straordinarie – scuola secondaria di primo grado
  18. Modulo assegnazione provvisoria docenti assunti a tempo determinato da procedure straordinarie – scuola secondaria di secondo grado
  19. ALLEGATO G Dichiarazione docenti beneficiari deroghe
  20. ALLEGATO H Dichiarazione lavoratrici vittime di violenza
  21. Modulo utilizzazioni docenti assunti a tempo determinato – scuola dell’infanzia
  22. Modulo utilizzazioni docenti assunti a tempo determinato – scuola primaria
  23. Modulo utilizzazioni docenti assunti a tempo determinato – scuola secondaria di primo grado
  24. Modulo utilizzazioni docenti assunti a tempo determinato – scuola secondaria di secondo grado
  25. ALLEGATO I Dichiarazione coniuge o parte dell’unione civile convivente del personale militare o di categoria equiparata
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