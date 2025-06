Posti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità per provincia, CdC e ordine di scuola – SCARICA TABELLE

Riceviamo e pubblichiamo delle tabelle ideate da GILDA UNAMS Benevento relative ai posti vacanti e disponibili (comune e sostegno) dopo le operazioni di mobilità.

Al termine delle operazioni di mobilità sono risultati vacanti e disponibili 52.656 posti suddivisi tra i diversi gradi scolastici: 38.260 sono relativi all’insegnamento comune e 14.396 riguardano il sostegno. Questi posti andranno coperti con le prossime immissioni in ruolo e con le nomine annuali.

Partendo da questi dati sono state elaborate alcune tabelle, per ciascuna provincia, tipo di posto o classe di concorso e ordine di scuola (il secondo grado è stato diviso in due file con le classi di concorso tab A e tab. B), nelle quali sono state riportate le cattedre destinate al ruolo (indicate con T.I.) e quelle che saranno coperte con nomine annuali (indicate con T.D.). Si precisa che i valori riportati sotto la voce T.D. derivano dalla sottrazione tra le “disponibilità residue dopo i movimenti” e i “posti accantonati per le immissioni in ruolo”.

I dati riportati sono indicativi e si aspetterà la conferma del MEF per le immissioni in ruolo. Inoltre potranno verificarsi casi in cui la mancanza di aspiranti in G.M. e GaE favorirà ulteriori nomine da “call veloce” e da incarichi GPS.

INFANZIA E PRIMARIA RUOLO E INCARICHI

I GRADO RUOLO E INCARICHI

II GRADO RUOLO E INCARICHI CdC A

II GRADO RUOLO E INCARICHI CdC B