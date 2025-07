Precedenze legge 104/92: Procedura prevista nella scelta delle 150 sedi

Gli aspiranti docenti iscritti nelle GAE, nelle GPS e negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia possono presentare la domanda utilizzando la procedura informatica dalle ore 10:00 del 17 luglio 2025 fino alle 14:00 del 30 luglio 2025, accedendo alla piattaforma POLIS – Istanze Online.

Che cosa succede se non si presenta la domanda

Nel compilare la domanda per le supplenze relative all’anno scolastico 2025/2026, i docenti qualora decidessero di non presentare la domanda non potranno ricevere supplenze fino al 31 agosto o fino al 30 giugno, fermo restante che possono ricevere supplenze esclusivamente dalle graduatorie d’istituto.

Scelta delle sedi

La procedura per la scelta delle sedi prevede due tipi di richieste: una volta a ottenere una supplenza annuale con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo; una seconda procedura, volta a ottenere una supplenza annuale fino al 31 agosto o fino al 30 giugno.

Precedenza spettante

I docenti, nella compilazione della domanda, dopo aver indicato il diritto a usufruire della legge 104/92 e quindi di essere nelle condizioni di usufruire della precedenza, devono allegare un unico documento in formato PDF o se necessario, creare una cartella compressa (zip) contenente tutti i documenti necessari ad accertare se la 104 riguarda il docente stesso o in quanto coregiver.

Docenti che usufruiscono della 104/92

I docenti che nel presentare la domanda per la scelta delle 150 sedi per le supplenze, in merito alla precedenza prevista dalla legge 104 del 92, dovranno dichiarare se il beneficio della precedenza riguarda se stesso o per assistere un familiare. Hanno diritto alla precedenza coloro che rientrano:

• Nell’art. 21 con un’invalidità superiore ai 2/3;

• Nell’art. 33 comma 6 con disabilità grave;

• Nell’art. 33 commi 5 e 7 assistenza a un familiare con disabilità grave.

Nel caso di assistenza a un familiare

Il docente che assiste un familiare disabile deve inserire i dati della persona assistita, l’ente certificatore (ASL o INPS), la documentazione (PDF), e la data e il numero di protocollo. Fermo restante che deve indicare come prima preferenza il comune di residenza dell’assistito, oppure un comune limitrofo se non ci sono posti disponibili.

Precedenza e non riserva

Nella scelta delle 150 sedi, va tenuto presente che la precedenza è valida solo per i posti con la stessa durata e non consente di scavalcare altri candidati in graduatoria, ma permette di scegliere prima la sede tra quelle disponibili, se si rientra nel contingente di nomina.