Premio Inge Feltrinelli, raccontare il mondo, difendere i diritti: scadenza 20 novembre

Con nota prot. 4250 del 11 ottobre 2023, il Ministero dell’istruzione e del merito invita le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado a partecipare alla call prevista per la seconda edizione del Premio Inge Feltrinelli, promosso dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli per promuovere il rispetto dei diritti umani.

Nella categoria “Idee progettuali per lo sviluppo di podcast di inchiesta” vengono premiate idee progettuali candidate dalle classi per la realizzazione di inchieste podcast che mettano al centro storie di giovani impegnati nel garantire le libertà essenziali e che raccontino le pratiche collettive e di difesa dei diritti umani su scala prevalentemente locale.

Le classi partecipanti dovranno presentare una produzione di un’idea progettuale per la realizzazione una breve serie di podcast (minimo 3 episodi) che metta al centro la tutela dei diritti da difendere e promuovere anche nel contesto di paesi e istituzioni liberali con l’obiettivo di per raccontare tematiche complesse – come quelle dei diritti umani – attraverso la parola, le voci e i suoni, utilizzando un linguaggio semplice e immediato, senza rinunciare all’approfondimento.

Le idee progettuali devono essere presentate attraverso l’invio via e-mail all’indirizzo [email protected] della scheda progetto messa a disposizione dal Premio Inge Feltrinelli. La scheda progettuale deve essere firmata dal docente di riferimento entro il 20 novembre 2023.

Entro l’8 gennaio i referenti della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e del Gruppo Feltrinelli selezioneranno cinque proposte progettuali finaliste da sottoporre alla giuria.

L’esito della selezione verrà pubblicato sul sito dedicato al Premio Inge Feltrinelli www.premioingefeltrinelli.it