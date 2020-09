Prende avvio il progetto “Aule natura” del WWF, ma si può ancora aderire

Ha preso avvio ieri la raccolta fondi straordinaria del WWF finalizzata ad allestire “Aule Natura” distribuite su tutto il territorio nazionale per sostenere concrete attività di educazione ambientale.



“Ora che ci sono le risorse per investire sulla scuola – spiega la presidente del WWF Italia Donatella Bianchi – torniamo a chiedere al governo che la natura diventi una parte integrante del percorso educativo, così come l’educazione alla sostenibilità con programmi pluriennali. Ma passerà del tempo prima che queste risorse diventino accessibili ed è proprio per questo che abbiamo deciso di chiedere il sostegno dei cittadini per cominciare a costruire le prime Aule Nature”.

Possono candidarsi ad ospitare un’aula natura le scuole primarie o gli istituti comprensivi di aree metropolitane caratterizzate da situazioni di scarsità di verde e/o in territori che devono affrontare particolari problematiche ambientali o sanitarie, le scuole con una consistente percentuale di alunni in situazione di fragilità o svantaggio o quelle che abbiano inserito nella loro programmazione attività e progetti di educazioni ambientali e che in passato abbiano realizzato progetti significativi su tematiche ambientali o legate alla sostenibilità.

Per avviare il progetto è anche necessario disporre di uno spazio esterno libero di almeno 80 metri quadrati ed è indispensabile che la scuola si impegni a garantire l’utilizzo e la manutenzione dell’aula una volta consegnata.

La prima aula verrà consegnata il prossimo 24 settembre ad una scuola della provincia di Bergamo, mentre la campagna di raccolta fondi andrà avanti fino al 4 ottobre data in cui è prevista l’iniziativa Urban Nature del WWF Italia.

Per ulteriori info e per aderire è possibile consultare l’apposita pagina del sito del WWF5