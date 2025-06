Prestito d’onore, fino a 10mila euro l’anno per gli studenti che si iscrivono nelle università siciliane

L’Assemblea Regionale Siciliana ha votato favorevolmente per il prestito d’onore. Una novità che garantirà il diritto allo studio e rimuovere le barriere economiche per molti giovani siciliani che vogliono accedere all’università.

Una misura, che sarà erogata dall’Irfis, l’Istituto regionale per il finanziamento alle imprese in Sicilia, a cui la Regione ha affidato i fondi, e che consentirà agli studenti di poter beneficiare fino a 10 mila euro l’anno, per un massimo di 50 mila euro complessivi. Primaria indicazione è che la cifra sia destinata a chi sceglie di studiare negli atenei della Sicilia.

Disponibile a partire da settembre tramite piattaforma Irfis – che nel frattempo farà un avviso con le caratteristiche per accedere – si rivolge a studenti con Isee inferiore a 20 mila euro, iscritti dal primo anno ai corsi universitari in Sicilia e, dal secondo anno in poi, in regola con almeno il 50% dei crediti formativi universitari previsti.

“Studiare in Sicilia non sarà più una scelta obbligata – affermano dalla Dc siciliana – ma finalmente un’opportunità vera. Lo ‘student loan’ è una scommessa sul futuro dei giovani siciliani e un primo passo per rafforzare il sistema universitario regionale, trattenere talenti e valorizzare le nostre eccellenze”.