Prima del gong: l’IA ci distruggerà il pianeta, ma intanto usiamola (a scuola)

Mettiamo subito le carte in tavola ed evitiamo le lezioncine ipocrite dei bacchettoni da podcast (son passati i tempi in cui ce la si prendeva con i talk): l’Intelligenza Artificiale non è il paradiso della didattica né la salvatrice della patria. È una sciagura ecologica e una spietata trappola corporativa. I data center divorano l’energia di intere nazioni, prosciugano riserve idriche e preparano il terreno a un nuovo feudalesimo digitale. Ci rovinerà il pianeta? Molto probabile.

Resta però un fatto cinico e innegabile: in questo esatto momento storico siamo nella fase che gli economisti chiamano dumping o che gli spacciatori chiamano “la prima dose è gratis”. Le multinazionali americane stanno svendendo potenza di calcolo a prezzo di saldo pur di renderci tutti dipendenti. E siccome la scuola pubblica italiana è stata non certo rilanciata da qualunque governo abbia messo piede a Palazzo Chigi negli ultimi trent’anni, sarebbe da fessi non approfittare di questa finestra temporale per scippare loro tutto il possibile prima che alzino i prezzi.

Qui tre vantaggi brutali da sfruttare oggi stesso, più una speranza finale in omaggio.

Individualizzare a spese della Silicon Valley (il miracolo da 20 dollari)

Spiegare la stessa cosa in cinque modi diversi a seconda di chi hai davanti — dall’adulto del serale che non apre un libro da vent’anni al ragazzo che corre avanti — è la prima regola della didattica. Ma in classe, l’acqua è poca e la papera non galleggia. L’abilitazione da 2500 euro per la competenza dell’ubiquità ancora non è imposta dal MIM. Che fare, dunque?

Guardiamo ai dati delle sperimentazioni su larga scala, come i rigidi test sul campo condotti dall’istituto indipendente WestEd sulla piattaforma di tutoraggio ASSISTments. Qui l’algoritmo non fa il professore e non rottama nessuno: fa il lavoro di linea.

​Mentre lo studente fa gli esercizi, l’IA agisce come un tutor personale che adatta suggerimenti e correzioni al ritmo di ciascuno, inviando al contempo al docente una mappa in tempo reale delle lacune esatte della classe. I risultati dell’esperimento parlano chiaro: i ragazzi che ne hanno usufruito hanno ottenuto un balzo nelle competenze matematiche pari a un +31% rispetto all’apprendimento annuale atteso.

Radere al suolo la spazzatura burocratica

La scuola italiana si è trasformata negli anni in un gigantesco ufficio catasto dove i professori passano più tempo a compilare griglie d’impatto, schede di recupero e varianti anti-copiatura che a insegnare. Utilizzare l’algoritmo per generare in quattro secondi verifiche calibrate sui diversi livelli della classe non è pigrizia: è autodifesa. Significa smettere di fare i passacarte frustrati e tornare all’unico motivo per cui si sta in aula: guardare gli studenti negli occhi, capire dove si incartano e supportarli. La manovalanza ripetitiva la fa la macchina, il tutor umano, se permettete, potrebbe ancora avere un senso farlo fare ai docenti.

La democratizzazione a tempo determinato (prima che scatti il paywall)

Finché dura la pacchia delle licenze a basso costo, l’IA è il più grande livellatore sociale che si sia mai visto in aula. Fino a ieri, il figlio del professionista si pagava le ripetizioni private a 50 euro l’ora per recuperare le lacune; lo studente del serale o il ragazzo della periferia si attaccava al tram. Oggi quell’assistente personale ce l’hanno tutti in tasca, pagato dagli investitori della Big Tech che stanno bruciando miliardi per conquistare fette di mercato. È un tutor H24 a costo zero che non si stanca mai di rispiegarti le equazioni di secondo grado o la sintassi latina fino a quando non l’hai capita.

Pragmatismo artificiale e umano pragmatismo

Godiamoci lo spettacolo finché dura, perché non siamo davanti a una ditta di beneficenza. Appena le varie OpenAI, Google e Anthropic avranno smantellato la concorrenza e reso la scuola globale totalmente assuefatta ai loro software, stringeranno i rubinetti e presenteranno la fattura. I prezzi schizzeranno alle stelle, i servizi gratuiti diventeranno spazzatura inutilizzabile e gli istituti pubblici si ritroveranno col cappio al collo.

L’IA in classe non è la salvezza del mondo, ma una rapina a tempo che dobbiamo compiere a mani basse finché i cancelli sono aperti. Usiamola per far crescere la testa agli studenti oggi, consapevolezza inclusa, così che domani abbiano gli strumenti per difendersi sia dalla burocrazia statale, sia dai padroni degli algoritmi.