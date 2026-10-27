Registrati
Diretta video

La notizia del giorno | Proteste giovani, i danni li pagano i genitori?

guarda
Attualità
27.10.2026

Intelligenza artificiale nella scuola, novità nel nuovo decreto. Flc Cgil: serve attenzione su formazione, contrattazione e sicurezza

Redazione
Aggiungici ai preferiti Seguici su Discover
Indice
Le valutazioni della Flc Cgil

Da qualche giorno è entrato in vigore il decreto legislativo 179 (decreto scuola) che contiene disposizioni relative all’intelligenza artificiale (AI Act). Le istituzioni scolastiche possono introdurre attività formative sull’intelligenza artificiale già dal primo ciclo di istruzione. Un decreto ministeriale (da adottare entro 90 giorni) definirà criteri e modalità di formazione dei docenti sull’IA. Fino a quel momento si applicheranno le Linee guida introdotte con il DM 166/2025.

Le valutazioni della Flc Cgil

La Flc Cgil ha espresso le proprie valutazioni. Secondo il sindacato l’introduzione dell’intelligenza artificiale nella scuola deve essere governata nel rispetto dell’autonomia scolastica, delle competenze degli organi collegiali, della libertà di insegnamento e dei diritti del personale.

Particolare attenzione va riservata alla formazione del personale, che deve essere adeguata alle diverse professionalità, sostenuta da risorse specifiche e realizzata nel rispetto delle disposizioni contrattuali.

Secondo la Flc Cgil centrale è il ruolo della contrattazione collettiva. Le ricadute dell’IA (organizzazione, tempi e carichi di lavoro, competenze e responsabilità del personale scolastico) devono essere affrontate attraverso le relazioni sindacali e la contrattazione.

Serve una corretta applicazione anche nei procedimenti amministrativi e negli strumenti gestionali nelle scuole mentre sul versante della sicurezza, la valutazione dei rischi deve considerare anche le conseguenze organizzative e i rischi psicosociali. L’innovazione tecnologica – conclude il sindacato – deve accompagnarsi a investimenti, formazione, partecipazione e piena tutela dei diritti.

Flc CgilIntelligenza artificiale

Sciopero generale 20 novembre, FLC Cgil: le richieste contratti, precari, DL Scuola e dimensionamento

Decreto scuola, Flc Cgil: reclutamento, precariato, organici, contrattazione e diritti del personale scolastico. I nostri emendamenti approdano in Senato

Certificazioni linguistiche docenti, cambiano i requisiti per gli enti riconosciuti? Allarme della FLC CGIL

“A scuola nessuno è straniero”, il ds strappa il cartello affisso a scuola, la Flc Cgil denuncia: ecco cosa è successo

Aggrediti due collaboratori scolastici. La FLC CGIL: “La scuola non può diventare un luogo di violenza”

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Scuola palestra di democrazia: ne parlano a Verona 400 educatori provenienti da 20 Paesi

Reginaldo Palermo

Intelligenza artificiale nella scuola, novità nel nuovo decreto. Flc Cgil: serve attenzione su formazione, contrattazione e sicurezza

Redazione

Scuola occupata, l’accusa: “Il ds ha schiaffeggiato dei ragazzi”. Lui si difende: “Aggredito per primo da incappucciati”, portato in ospedale

Redazione

Pei definitivo entro il 15 ottobre e Glo anche online: gli emendamenti al decreto scuola

Redazione
vai alla ricerca avanzata