“Prof, non puoi fare politica in classe!”: parlare di ingiustizie a scuola è fare politica? La provocazione di Enrico Galiano

“Non puoi fare politica in classe!”. È una delle accuse che possono essere rivolte a un insegnante quando affronta argomenti controversi, esprime una posizione o invita gli studenti a interrogarsi su ciò che accade nella società.

Ma che cosa significa davvero fare politica? E soprattutto, è possibile insegnare senza occuparsi, almeno in qualche misura, della vita collettiva?

A sollevare la questione è Enrico Galiano, insegnante e scrittore, che in un video pubblicato su Facebook affronta il tema partendo proprio dalle contestazioni ricevute per le sue prese di posizione.

Il suo intervento invita a riflettere su una distinzione fondamentale: quella tra la politica intesa come partecipazione alla vita della comunità e la propaganda finalizzata a convincere gli altri ad aderire a una determinata posizione.

Fare politica non significa soltanto parlare di partiti

Nel video Galiano richiama il significato originario della parola politica, che deriva dal greco polis, la città, la comunità dei cittadini.

La politica, in questa prospettiva, non coincide esclusivamente con l’attività dei partiti, con le elezioni o con le contrapposizioni ideologiche. Riguarda anche le scelte quotidiane, i rapporti tra le persone e il modo in cui ciascuno contribuisce alla vita della società.

Per rendere più immediato il concetto, il docente ricorre anche a un esempio provocatorio: “Se fai il pane stai facendo politica”.

Un’affermazione che serve ad allargare lo sguardo. Le attività umane, infatti, si svolgono all’interno di una comunità e possono avere conseguenze sugli altri. Anche le scelte apparentemente più semplici possono dunque assumere una dimensione sociale.

Se la politica viene intesa in questo senso ampio, diventa difficile immaginare una scuola completamente estranea a essa.

La scuola può ignorare le ingiustizie?

Uno dei passaggi più significativi dell’intervento riguarda il rapporto tra educazione e ingiustizia.

Che cosa dovrebbe fare un insegnante quando gli studenti si confrontano con una discriminazione, una violazione dei diritti o una situazione di evidente disparità? Dovrebbe evitare l’argomento per non rischiare di essere accusato di fare politica?

La questione riguarda direttamente la funzione educativa della scuola.

Insegnare il rispetto delle persone, il valore della solidarietà, l’importanza delle regole democratiche e la tutela dei diritti fondamentali non significa necessariamente sostenere una parte politica.

Significa piuttosto dare concretezza ai principi costituzionali sui quali si fonda la convivenza civile.

La scuola non è chiamata a essere indifferente di fronte alle ingiustizie. È chiamata, invece, a fornire agli studenti gli strumenti culturali necessari per riconoscerle, comprenderne le cause e discuterne in modo consapevole.

Educare al pensiero critico non significa imporre le proprie idee

Il punto decisivo è il confine tra educazione e indottrinamento. Un insegnante può affrontare questioni politiche, sociali e culturali anche particolarmente controverse, purché non trasformi la propria posizione personale nell’unica interpretazione possibile. Il compito della scuola non è formare studenti che condividano le opinioni dei docenti, ma cittadini capaci di costruirsi un’opinione autonoma.

Questo significa presentare punti di vista differenti, distinguere i fatti dalle interpretazioni, verificare l’attendibilità delle informazioni e incoraggiare il confronto. Significa anche accettare che uno studente possa arrivare a conclusioni diverse da quelle del proprio insegnante.

È proprio qui che passa la differenza tra chi vuole convincere e chi vuole educare: il primo cerca adesione, il secondo favorisce la capacità di giudizio.

La neutralità dell’insegnante non è indifferenza

La riflessione di Galiano richiama un interrogativo che attraversa da tempo il mondo della scuola: fino a che punto un docente può manifestare le proprie convinzioni personali?

La libertà di insegnamento, riconosciuta dall’articolo 33 della Costituzione, tutela l’autonomia culturale e didattica del docente. Non rappresenta, tuttavia, un’autorizzazione a utilizzare la classe come luogo di propaganda.

Allo stesso tempo, il dovere di rispettare il pluralismo non impone di rinunciare a discutere i grandi problemi della contemporaneità. La neutralità educativa non dovrebbe essere confusa con il silenzio. Si esprime, piuttosto, nella correttezza del metodo, nel rispetto delle diverse sensibilità e nella capacità di garantire a tutti gli studenti la libertà di esprimersi.

Un docente può dunque proporre una riflessione sui conflitti, sulle disuguaglianze, sui diritti e sulle responsabilità individuali senza chiedere agli studenti di condividere le proprie convinzioni.

Una scuola che insegna a farsi domande

Il tema assume particolare rilievo anche alla luce dell’insegnamento dell’educazione civica, che affida alle scuole il compito di promuovere la conoscenza della Costituzione, la partecipazione responsabile e la consapevolezza dei diritti e dei doveri.

Sarebbe contraddittorio chiedere alla scuola di formare cittadini attivi e, contemporaneamente, pretendere che non affronti le questioni che riguardano la vita della comunità.

Il confronto su argomenti complessi non costituisce di per sé un problema. Può diventare, al contrario, un’occasione preziosa per imparare ad ascoltare, argomentare e rispettare opinioni differenti.

La vera sfida educativa non consiste quindi nell’eliminare dalla classe ogni tema potenzialmente divisivo, ma nell’affrontarlo con responsabilità, rigore e apertura.

Perché una scuola che insegna soltanto a ripetere risposte rischia di trascurare una delle sue funzioni più importanti: insegnare agli studenti a formulare domande, a dubitare e a pensare con la propria testa.