Primo giorno di scuola e lo scuolabus si ribalta: tre feriti gravi in Texas

Primo giorno di sciola e primo incidente in Texas sullo scuolabus con 40 studenti a bordo. È successo a Leander, una città del Texas in Usa, dove appunto lo scuolabus che trasportava 40 studenti si è ribaltato sul lato di una strada dopo il primo giorno di lezioni, ferendo l’autista e diversi passeggeri.

Le autorità locali hanno dichiarato che due persone sono in gravi condizioni e una è in pericolo di vita, ma non è stato specificato se quest’ultima sia uno studente o il conducente.

Secondo le notizie di stampa arrivate, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza avrebbe dichiarato che il mezzo percorreva un tratto rurale di strada a due corsie quando, “per ragioni sconosciute”, è uscito sulla destra e si è ribaltato.

Al momento dell’incidente stava piovendo, e non è chiaro se le condizioni meteo abbiano avuto un ruolo.

Le immagini video della scena mostrano l’autobus scolastico giallo riverso su un fianco a lato della strada, con il tetto danneggiato e diversi finestrini infranti. L’autobus, di proprietà del distretto scolastico indipendente di Leander, trasportava principalmente alunni della scuola elementare.

L’incidente è avvenuto poco dopo la fine delle lezioni e nessuno studente era ancora stato lasciato a casa.