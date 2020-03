Progettare lezioni in Cooperative Learning: una guida utile [VIDEO]

L’apprendimento cooperativo è una delle metodologie didattiche attive e partecipative più efficaci. Molte ricerche internazionali ne dimostrano la validità in modo trasversale per i diversi ordini scolastici.

Questo approccio educativo non contempla solo una modalità di apprendimento diversa da quella individuale, ma anche un nuovo ruolo per l’insegnante che diventa facilitatore di apprendimento: costruire contesti cooperativi di apprendimento richiede l’acquisizione ed il potenziamento nell’insegnante di specifiche abilità (come ad esempio pensare per obiettivi, gestire le dinamiche dei gruppi, comunicare in modo chiaro) nonché un modo di pensare alla classe e all’apprendimento che ponga al centro l’allievo e che valorizzi i processi di co-costruzione della conoscenza e delle competenze individuali.

In questo corso breve, i partecipanti potranno focalizzare la loro attenzione su quest’ultimo aspetto.

Saranno svolti 3 incontri di 2 ciascuno per un totale di 6 ore

> Venerdì 13 marzo 2020 – dalle ore 16.00 alle 18.00

> Venerdì 20 marzo 2020 – dalle ore 16.00 alle 18.00

> Venerdì 27 marzo 2020 – dalle ore 16.00 alle 18.00