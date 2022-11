Programma annuale 2023, arriva la proroga di 45 giorni [NOTA]

Anche quest’anno, giunge la proroga dei termini per predisposizione e approvazione del programma annuale.

In seguito alle numerose segnalazioni pervenute sulla gestione delle risorse finanziate con il PNRR) e del conseguente impatto sul carico di lavoro delle segreterie amministrative, in via del tutto eccezionale e d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Amministrazione comunica alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall’art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni.

Di conseguenza, le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2023 diventano le seguenti:

entro il 15 gennaio 2023 , le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all’esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità;

entro il 15 febbraio 2023 , i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;

entro il 15 febbraio 2023, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2023, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

