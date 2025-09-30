Programma annuale, pubblicata la nota per l’a.s. 2025/2026 – PDF

Il MIM ha trasmesso alle scuole la nota prot. n. 9110 del 30 settembre 2025, recante “Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2025 – periodo settembre- dicembre 2025 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2026 – periodo gennaio-agosto 2026”.
L’obiettivo della nota è garantire alle scuole un quadro finanziario chiaro e completo per l’intero anno scolastico, facilitando la programmazione delle attività previste nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).
Le risorse assegnate includono fondi per il funzionamento amministrativo-didattico, calcolati in base a criteri come il numero di alunni e le strutture scolastiche, i compensi per i Revisori dei conti, e finanziamenti specifici per la formazione scuola-lavoro e i percorsi di orientamento.
Inoltre, il documento dettaglia le risorse destinate al Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (FIS) per l’anno scolastico 2025-2026, specificando gli importi per incarichi come le Funzioni Strumentali e la retribuzione delle Ore Eccedenti, e la valorizzazione del personale.
Ripartizione del FMOF
Il Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (FMOF) è composto dalle risorse finanziarie afferenti agli istituti contrattuali. Le risorse complessivamente disponibili per l’anno scolastico 2025-2026 (periodo settembre 2025 – agosto 2026) ammontano a euro 134.935,59 lordo dipendente per la retribuzione accessoria.
La ripartizione di tale somma tra le diverse finalità è specificata come segue:
- Fondo delle Istituzioni scolastiche (FIS)
- Importo: euro 91.534,98 lordo dipendente.
- Vincoli e Finalità: Questa risorsa deve rispettare i vincoli stabiliti dall’articolo 78, comma 8 del CCNL 2019-21.
- Il FIS contempla l’incremento contrattuale dell’indennità di direzione (parte variabile) per il DSGA.
- Tale risorsa finanzia anche il compenso (anche forfettario) per i docenti che svolgono attività di formazione oltre il monte ore di non insegnamento previsto.
- Include inoltre l’indennità destinata al personale ATA (a tempo determinato e indeterminato) in servizio presso plessi situati nelle piccole isole, la cui misura è definita in contrattazione integrativa d’istituto.
- Funzioni Strumentali all’offerta formativa
- Importo: euro 6.332,02 lordo dipendente.
- Incarichi Specifici del personale ATA
- Importo: euro 5.045,67 lordo dipendente.
- Finalità: Retribuire prestazioni aggiuntive del personale ATA (lavoro oltre l’orario d’obbligo, intensificazione di prestazioni, assunzione di responsabilità ulteriori, rischio o disagio) necessarie per la realizzazione del PTOF.
- Per i Collaboratori scolastici, copre gli incarichi relativi all’assistenza agli alunni (inclusi quelli dell’infanzia e con disabilità) e al primo soccorso.
- Ore Eccedenti l’orario settimanale d’obbligo
- Importo: euro 4.886,00 lordo dipendente.
- Finalità: Remunerazione per le ore eccedenti effettuate in sostituzione di colleghi assenti.
- Attività complementari di educazione fisica
- Importo: euro 1.736,59 lordo dipendente.
- Destinatari: Istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado, in base al numero di classi di istruzione secondaria in organico di diritto. Negli istituti comprensivi, può finanziare attività progettuali di alfabetizzazione motoria e avviamento alla pratica sportiva per gli alunni della scuola primaria.
- Valorizzazione del personale scolastico
- Importo: euro 21.290,11 lordo dipendente.
- Finalità: Utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare attività e impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall’art. 88 del CCNL 29 novembre 2007.
- Valorizzazione della professionalità dei docenti Agenda SUD
- Importo: euro 4.110,22 lordo dipendente.
- Finalità: Valorizzazione della professionalità dei docenti a tempo indeterminato in servizio presso le istituzioni scolastiche coinvolte nel piano Agenda SUD. Il compenso tiene conto della permanenza dei docenti nella medesima scuola per almeno un triennio e della partecipazione a progetti specifici di ampliamento dell’offerta formativa.
Risorse con assegnazione pari a euro 0 lordo dipendente per A.S. 2025/2026: Le seguenti voci, pur facendo parte degli istituti contrattuali del FMOF, sono indicate con un importo pari a zero per il periodo settembre 2025 – agosto 2026:
- Turni notturni e festivi svolti dal personale ATA ed educativo presso Convitti e Educandati.
- Valorizzazione della professionalità docente, continuità didattica e servizio in zone disagiate (istituzioni scolastiche con indicatore complesso maggiore/uguale al 44%).
- Indennità di sede disagiata per i docenti assegnati a un plesso sito in una piccola isola.
- Indennità di disagio per gli assistenti tecnici del primo ciclo.
Ulteriori risorse potranno essere comunicate successivamente per integrare quelle citate.