Programma annuale, pubblicata la nota per l’a.s. 2025/2026 – PDF

Il MIM ha trasmesso alle scuole la nota prot. n. 9110 del 30 settembre 2025, recante “Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2025 – periodo settembre- dicembre 2025 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2026 – periodo gennaio-agosto 2026”.

L’obiettivo della nota è garantire alle scuole un quadro finanziario chiaro e completo per l’intero anno scolastico, facilitando la programmazione delle attività previste nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).

Le risorse assegnate includono fondi per il funzionamento amministrativo-didattico, calcolati in base a criteri come il numero di alunni e le strutture scolastiche, i compensi per i Revisori dei conti, e finanziamenti specifici per la formazione scuola-lavoro e i percorsi di orientamento.

Inoltre, il documento dettaglia le risorse destinate al Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (FIS) per l’anno scolastico 2025-2026, specificando gli importi per incarichi come le Funzioni Strumentali e la retribuzione delle Ore Eccedenti, e la valorizzazione del personale.

Ripartizione del FMOF

Il Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (FMOF) è composto dalle risorse finanziarie afferenti agli istituti contrattuali. Le risorse complessivamente disponibili per l’anno scolastico 2025-2026 (periodo settembre 2025 – agosto 2026) ammontano a euro 134.935,59 lordo dipendente per la retribuzione accessoria.

La ripartizione di tale somma tra le diverse finalità è specificata come segue:

Fondo delle Istituzioni scolastiche (FIS) Importo: euro 91.534,98 lordo dipendente.

lordo dipendente. Vincoli e Finalità: Questa risorsa deve rispettare i vincoli stabiliti dall’articolo 78, comma 8 del CCNL 2019-21.

Questa risorsa deve rispettare i vincoli stabiliti dall’articolo 78, comma 8 del CCNL 2019-21. Il FIS contempla l’incremento contrattuale dell’indennità di direzione (parte variabile) per il DSGA.

Tale risorsa finanzia anche il compenso (anche forfettario) per i docenti che svolgono attività di formazione oltre il monte ore di non insegnamento previsto.

Include inoltre l’indennità destinata al personale ATA (a tempo determinato e indeterminato) in servizio presso plessi situati nelle piccole isole, la cui misura è definita in contrattazione integrativa d’istituto. Funzioni Strumentali all’offerta formativa Importo: euro 6.332,02 lordo dipendente. Incarichi Specifici del personale ATA Importo: euro 5.045,67 lordo dipendente.

lordo dipendente. Finalità: Retribuire prestazioni aggiuntive del personale ATA (lavoro oltre l’orario d’obbligo, intensificazione di prestazioni, assunzione di responsabilità ulteriori, rischio o disagio) necessarie per la realizzazione del PTOF.

Retribuire prestazioni aggiuntive del personale ATA (lavoro oltre l’orario d’obbligo, intensificazione di prestazioni, assunzione di responsabilità ulteriori, rischio o disagio) necessarie per la realizzazione del PTOF. Per i Collaboratori scolastici, copre gli incarichi relativi all’assistenza agli alunni (inclusi quelli dell’infanzia e con disabilità) e al primo soccorso. Ore Eccedenti l’orario settimanale d’obbligo Importo: euro 4.886,00 lordo dipendente.

lordo dipendente. Finalità: Remunerazione per le ore eccedenti effettuate in sostituzione di colleghi assenti. Attività complementari di educazione fisica Importo: euro 1.736,59 lordo dipendente.

lordo dipendente. Destinatari: Istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado, in base al numero di classi di istruzione secondaria in organico di diritto. Negli istituti comprensivi, può finanziare attività progettuali di alfabetizzazione motoria e avviamento alla pratica sportiva per gli alunni della scuola primaria. Valorizzazione del personale scolastico Importo: euro 21.290,11 lordo dipendente.

lordo dipendente. Finalità: Utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare attività e impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall’art. 88 del CCNL 29 novembre 2007. Valorizzazione della professionalità dei docenti Agenda SUD Importo: euro 4.110,22 lordo dipendente.

lordo dipendente. Finalità: Valorizzazione della professionalità dei docenti a tempo indeterminato in servizio presso le istituzioni scolastiche coinvolte nel piano Agenda SUD. Il compenso tiene conto della permanenza dei docenti nella medesima scuola per almeno un triennio e della partecipazione a progetti specifici di ampliamento dell’offerta formativa.

Risorse con assegnazione pari a euro 0 lordo dipendente per A.S. 2025/2026: Le seguenti voci, pur facendo parte degli istituti contrattuali del FMOF, sono indicate con un importo pari a zero per il periodo settembre 2025 – agosto 2026:

Turni notturni e festivi svolti dal personale ATA ed educativo presso Convitti e Educandati.

svolti dal personale ATA ed educativo presso Convitti e Educandati. Valorizzazione della professionalità docente, continuità didattica e servizio in zone disagiate (istituzioni scolastiche con indicatore complesso maggiore/uguale al 44%).

(istituzioni scolastiche con indicatore complesso maggiore/uguale al 44%). Indennità di sede disagiata per i docenti assegnati a un plesso sito in una piccola isola.

per i docenti assegnati a un plesso sito in una piccola isola. Indennità di disagio per gli assistenti tecnici del primo ciclo.

Ulteriori risorse potranno essere comunicate successivamente per integrare quelle citate.

LA NOTA