Programma #iosonoAmbiente, proroga al 9 giugno per l’invio delle candidature

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature per il Programma #iosonoAmbiente, inizialmente fissato alle ore 18:00 del 25 maggio 2023, è prorogato alle 12:00 del 9 giugno.

Il bando, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero dell’Università e della Ricerca, è rivolto alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in forma singola o associata, ed è finalizzato a realizzare una procedura di selezione e finanziamento di progetti, iniziative, programmi e campagne, comprese le attività di volontariato degli studenti, per la diffusione dei valori della tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, anche con riferimento alle tematiche della Giornata Mondiale dell’Acqua del 22 marzo 2023 e, segnatamente, all’accelerazione del cambiamento per risolvere la crisi idrica e igienico-sanitaria, nonché alla promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale, nell’ambito delle tematiche individuate dall’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sull’insegnamento dell’educazione civica.

Il finanziamento complessivo è di € 2.000.000,00. Il massimale di spesa riconosciuto per ogni intervento è di € 30.000,00 per la realizzazione del progetto presentato.