“Pronto Ministero, sono un professore. Noi ci saremmo rotti”, il video-satirico del docente Enrico Galiano

Enrico Galiano, docente e scrittore, è uno dei professori più seguiti sui social. Nella classifica del Sole24 ore era anche stato inserito tra i 10 prof. influencer.

Il rientro in classe, ormai previsto per la maggior parte degli studenti e delle studentesse entro il 10 gennaio, sta causando non poche perplessità, soprattutto per il fatto che i contagi aumentano in maniera esponenziale e che il sistema di monitoraggio è in tilt. Come fare per tutti quelli che rientreranno a scuola?

Il professore nel suo video, in modo anche simpatico, prova a far presente al ministero dell’Istruzione, tramite un’ipotetica chiamata, che i docenti sono davvero stanchi di queste incertezze.

“Com’è possibile che la scuola sia l’ultima ruota del carro?”

Il video integrale