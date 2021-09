Proroga esenzione vaccino. Le raccomandazioni per il docente esente

Il Ministero della Salute ha prorogato fino al 30 novembre 2021 la validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19. “Facendo seguito alle circolari prot. n° 35309-04/08/2021-Dgpre e prot. n° 35444-05/08/2021-Dgpre, si rappresenta che la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19 di cui alle predette circolari, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 30 novembre 2021″ si legge nella nuova, ennesima circolare.

No nuovo rilascio

“Si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse – prosegue la circolare – salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica della esenzione)”.

Chi ha diritto all’esenzione?

La circolare del ministero della Salute “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid” precisa che la certificazione di esenzione alla vaccinazione viene rilasciata “nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea”.

Raccomandazioni per gli esenti

Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione “devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione” quindi uso delle mascherine, distanziamento, evitare assembramenti.

Nel caso della scuola, i docenti esenti da vaccino (e quindi da Green pass) dovrebbero prestare particolare attenzione a mantenere il distanziamento specie entro classi sovraffollate, con particolare riguardo anche alla corretta aerazione dell’aula. A questo proposito, ecco la nostra GUIDA COMPLETA.

Chi rilascia l’esenzione?

La certificazione potrà essere rilasciata direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità̀ definite dalle singole Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse.

Cosa contiene il certificato di esenzione

Nella certificazione saranno indicati:

i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);

del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); la dicitura : “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;

: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105; la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al… (indicare la data);

della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al… (indicare la data); i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);

della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione); il timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);

certificatore (anche digitale); il numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate anche le piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di inidoneità alla vaccinazione.