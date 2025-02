Prova scritta concorso docenti 2025, cosa studiare? Tutto quello che c’è da sapere

Concorso docenti Pnrr 2: lo scorso 30 gennaio sono state pubblicate le date delle prove scritte.

le prove scritte per l’infanzia e primaria si svolgeranno il giorno 19 febbraio 2025.

le prove scritte per la scuola secondaria di I e di II grado su posto comune e di sostegno si svolgeranno i giorni 25, 26 e 27 febbraio 2025.

Concorso docenti 2024, le prove

La procedura, simile a quella del primo concorso bandito nel mese di dicembre del 2023, prevede una prova scritta, una orale e la valutazione dei titoli.

Concorso docenti, prova scritta

La prima prova scritta, computer-based, valida per tutte le tipologie di posto, della durata di 100 minuti, è composta da cinquanta quesiti volti ad accertare la preparazione e la competenza del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico metodologico, oltre che nella lingua inglese e nell’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali.

In particolare, si tratta di:

a. quaranta quesiti a risposta multipla volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, così distribuiti:

dieci quesiti di ambito pedagogico;

di ambito pedagogico; quindici quesiti di ambito psicopedagogico, compresi gli aspetti relativi all’inclusione;

di ambito psicopedagogico, compresi gli aspetti relativi all’inclusione; quindici quesiti di ambito metodologico didattico, compresi gli aspetti relativi alla valutazione;

b. cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;

c. cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.

Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l’ordine dei 50 quesiti è somministrato a ciascun candidato in modalità casuale.

Concorso docenti, prova orale

La seconda prova orale, consistente in un colloquio con la commissione, della durata di 30 minuti per la scuola dell’infanzia e 45 minuti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, prevede la presentazione di una lezione simulata su un argomento estratto a sorte 24 ore prima degli esami e un colloquio su dei quesiti estratti a sorte prima dell’inizio di ciascuna sessione d’esame sugli argomenti previsti dall’allegato A.

Il corso di preparazione alla prova scritta

Su questi argomenti il webinar Come affrontare i quesiti della prova scritta, a cura di Giovanni Morello.

Il webinar di preparazione ai quesiti di inglese della prova scritta

Per affrontare con successo i quesiti di inglese della prova scritta, il webinar Come affrontare i quesiti di inglese della prova scritta, a cura del prof celebre sui social Sandro Marenco.

Sei socio Cisl Scuola, Gilda degli Insegnanti o Snals Veneto? Puoi avere lo sconto del 30% su questo corso. Richiedi il codice promozionale alla tua sede territoriale.

LEGGI I BANDI

VAI AI PROGRAMMI: ALLEGATO A SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA

VAI AI PROGRAMMI: ALLEGATO A SCUOLA SECONDARIA

I corsi della Tecnica della Scuola

Corsi di formazione docenti, ecco il catalogo dei corsi della Tecnica della Scuola, ente di formazione accreditato dal ministero dell’Istruzione e del Merito:

I corsi del momento

Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, approfitta degli sconti

Le funzioni esecutive nell’apprendimento della matematica

Live action role playing per una didattica condivisa e partecipata

Graphic Novel tra i banchi. Incontro con Federico Appel – GRATIS

Dop: strategie di intervento in classe

Italiano e matematica nella primaria: come consolidare le strutture di base