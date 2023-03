Prove Invalsi 2023, ad aprile tocca alle classi terze delle scuole secondarie di primo grado

Mentre sono in conclusione le prove Invalsi per le classi quinte delle superiori (da svolgersi entro il 31 marzo), ad aprile toccherà agli studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado.

Le prove per le classi terze delle scuole medie si svolgeranno dal 3 al 28 aprile per le classi non campione, mentre per le classi campione le somministrazioni si terranno dal 3 al 5 aprile e il 12 aprile.

Al termine dell’esame di Stato gli studenti riceveranno da parte della propria scuola la Certificazione delle competenze, un documento che attribuisce a ciascun ragazzo un determinato livello di competenze in Italiano, in Matematica e in Inglese.

Per aiutare i ragazzi a comprendere come funzionano le prove e per farli familiarizzare con la modalità di somministrazione computerizzata l’Invalsi mette a disposizione della scuola una serie di documenti divisi per materia, nei quali è possibile trovare alcuni esempi di domande, con spiegazioni su cosa misurano i quesiti e sul livello di competenza al quale corrispondono.

Oltre a questi documenti destinati agli insegnanti, su INVALSIopen e sul sito invalsi.it sono disponibili diverse simulazioni accessibili con la piattaforma TAO, per dare la possibilità anche agli studenti di cimentarsi in prima persona con una prova in CBT e fare esperienza con una modalità di somministrazione diversa da quella tradizionale carta-matita.