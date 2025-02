Prove Invalsi 2025, si parte il 3 marzo con gli studenti del quinto anno della secondaria: il calendario

Prove Invalsi, ci siamo: la prossima settimana verranno somministrate le prove, a partire dal 3 marzo.

Ricordiamo che gli studenti dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di secondo grado (grado 13) svolgono le Prove dal 3 al 31 marzo.

Gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado (grado 8) svolgono le Prove INVALSI 2025 dal 1 al 30 aprile.

Gli studenti del secondo anno della Scuola Secondaria di Secondo grado (grado 10) svolgono le Prove INVALSI 2025 dal 12 al 30 maggio.

Gli studenti della Scuola primaria, del grado 2 e del grado 5, le svolgono nelle seguenti date:

Prova di Italiano il 7 maggio

Prova di Matematica il 9 maggio

Prova di Inglese (solo grado 5) il 6 maggio

Come affrontare al meglio le Prove Nazionali?

Non esiste una preparazione specifica per ottenere buoni risultati, né è necessario uno studio mirato per rispondere correttamente alle domande. Le Prove nazionali servono a misurare le competenze acquisite dagli studenti durante il percorso scolastico.

Strumenti di preparazione alle Prove

Per aiutare gli studenti a comprendere il funzionamento delle Prove INVALSI e abituarsi alla somministrazione computerizzata, l’Istituto fornisce alle scuole documenti divisi per materia. Questi contengono esempi di domande con spiegazioni dettagliate sul loro scopo e livello di competenza. Inoltre, sul sito INVALSIopen e sulla piattaforma TAO sono disponibili simulazioni per consentire agli studenti di sperimentare la modalità CBT (Computer Based Testing).

La Prova di Italiano del grado 13

Questa prova verifica la comprensione della lettura e le competenze grammaticali, suddividendosi in due sezioni:

Comprensione della lettura , che prevede l’analisi di 5-7 testi di diversa tipologia e lunghezza.

, che prevede l’analisi di 5-7 testi di diversa tipologia e lunghezza. Riflessione sulla lingua, che si basa su un testo breve.

Il numero di domande varia da 7 a 10 per unità e la prova ha una durata massima di 2 ore.

Esempi di domande e simulazioni di Italiano

Sono disponibili quattro testi con esempi di quesiti, per ciascuno dei quali vengono evidenziati:

Il formato di risposta

L’ambito di valutazione

La descrizione del compito

Gli stessi esempi sono consultabili sulla piattaforma TAO con una griglia di correzione che indica le risposte corrette.

La Prova di Matematica del grado 13

Questa prova misura le conoscenze e competenze acquisite dagli studenti, ponendo particolare attenzione alle capacità argomentative. L’obiettivo non è solo valutare la padronanza di concetti tecnici, ma anche la capacità di spiegare scelte matematiche e la permanenza delle competenze apprese negli anni precedenti.

Le domande sono suddivise in:

Parte comune per tutti gli indirizzi scolastici

per tutti gli indirizzi scolastici Parte specifica per ciascun tipo di scuola (Liceo scientifico, altri licei, istituti tecnici e professionali)

Esempi di domande e simulazioni di Matematica

I documenti contengono esempi suddivisi nei quattro ambiti matematici principali e per ciascun indirizzo scolastico. Ogni quesito è accompagnato da una scheda con otto elementi chiave, tra cui:

La risposta corretta

L’ambito di riferimento

Lo scopo della domanda

Un commento esplicativo

Un ulteriore documento aiuta gli insegnanti a comprendere la relazione tra le domande INVALSI e i traguardi di riferimento della disciplina.

La Prova di Inglese del grado 13

Questa prova valuta le competenze di comprensione scritta (reading) e orale (listening), senza includere le abilità di scrittura e conversazione. Il livello richiesto è il B2 del QCER, ma la prova è strutturata su due livelli (B1 e B2) per valutare anche chi non raggiunge la competenza massima.

Esempi di domande e simulazioni di Inglese

Sono forniti esempi per entrambi i livelli di competenza (B1 e B2) con tre domande per ciascuna abilità. Per il listening sono disponibili file audio in formato mp3. Ogni esempio è accompagnato da una scheda con:

Titolo del testo o del file audio

Numero di parole o durata dell’audio

Scopo della domanda

Livello QCER

Formato di risposta

Grazie a queste risorse, studenti e docenti possono prepararsi in modo efficace e consapevole alle Prove nazionali.

