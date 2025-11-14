Prove Invalsi 2025, italiano e matematica: come consolidare le strutture di base?

Invalsi, come abbiamo scritto, ha proposto un’analisi dei risultati raggiunti nelle rilevazioni 2025 nella classe seconda della scuola primaria.
L’importanza delle competenze di base
Le competenze in Italiano e Matematica sono fondamentali per il successo scolastico e personale. Rilevare precocemente eventuali difficoltà già nei primi anni della scuola primaria è essenziale per attivare interventi di supporto efficaci e duraturi, che vadano oltre la dimensione scolastica.
La prova di Italiano
La prova di Italiano valuta la capacità di leggere, comprendere e riflettere su un testo scritto.
Nel 2025, il 66,3% degli alunni ha raggiunto la fascia di base, con un aumento di 2 punti percentuali rispetto al 2024. Tuttavia, i livelli pre-pandemici (2019) non sono ancora stati recuperati.
Le fasce bassa e medio-alta mostrano un miglioramento (+2 e +5 punti), mentre la fascia alta (-3) e la molto alta (-5) registrano un calo.
I risultati in Matematica
In Matematica, il 67% degli alunni raggiunge il livello di base, mantenendo una sostanziale stabilità rispetto al 2024.
Anche qui si osserva un effetto post-pandemico persistente, con un lento recupero.
Rispetto alla Rilevazione precedente, si nota un aumento di 2 punti nella fascia bassa e di 3 punti nella fascia alta, in relazione a conoscenze, risoluzione di problemi e abilità argomentative nei diversi ambiti (Numeri, Spazio e figure, Relazioni e funzioni, Dati e previsioni).
I fattori che incidono sui risultati
Oltre alla pandemia, diversi fattori influenzano gli esiti:
- Variabili individuali: emergono differenze tra maschi e femmine già dopo due anni di scuola. Le femmine ottengono risultati migliori in Italiano, mentre i maschi prevalgono in Matematica.
- Regolarità del percorso scolastico: gli alunni posticipatari riportano risultati più bassi (-3,5 punti in Italiano, -1,9 in Matematica).
- Background migratorio: gli immigrati di prima generazione riportano esiti sensibilmente più bassi rispetto agli immigrati di seconda generazione e dei non immigrati.
- Area geografica: permangono differenze territoriali significative, con risultati più bassi nel Sud e nelle Isole (-5 punti in Italiano e -7 in Matematica) rispetto al resto del Paese.
