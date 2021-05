Nei primi giorni di maggio, le classi seconde e quinte della scuola primaria svolgeranno le prove Invalsi 2021.

La modalità sarà cartacea e le prove saranno due per le classi seconde (Italiano e Matematica) più una prova di lettura solo per le classi campione, mentre per le classi quinte ci sarà anche la prova di Inglese.

Quanto dureranno le prove? In cosa consisteranno? A cosa servono le prove Invalsi? Nel video rispondiamo a queste e altre domande.