Psicologo a scuola, in Calabria 43 professionisti per quasi tremila classi. Progetto da nove milioni di euro

La Regione Calabria investe nel benessere psicologico dei giovani. Come riporta Il Sole 24 Ore, la Giunta regionale ha stanziato nove milioni di euro per finanziare il progetto “Discutiamone insieme – Lo psicologo a scuola”, approvato nel 2024 su proposta dell’allora vicepresidente con delega all’Istruzione, oggi europarlamentare, Giusi Princi.

L’iniziativa – come anticipato da La Tecnica della Scuola – prevede l’inserimento dello psicologo scolastico nelle scuole calabresi: 43 professionisti garantiranno il servizio per tre anni, prorogabili, in 285 istituti e 2.893 classi di primo e secondo grado.

Un servizio strutturale per la scuola

Il progetto è stato presentato alla Cittadella regionale di Catanzaro, alla presenza dei dirigenti scolastici e dei referenti di educazione alla salute delle province di Catanzaro, Cosenza e Crotone.

L’europarlamentare Princi, scrive il quotidiano di Confindustria, ha annunciato che “già domani gli psicologi saranno a disposizione degli istituti, garantendo lo sportello di ascolto agli studenti, servizi di supporto ai consigli di classe e quindi ai docenti e soprattutto alle famiglie”. Ha aggiunto che si tratta di “un servizio strutturale perché sarà a pieno titolo inserito in orario curriculare nelle istituzioni scolastiche”.

Princi ha ricordato che “il disagio scolastico è un’emergenza strutturale delle scuole italiane” e che “uno studente su tre soffre di disagi psicologici che si manifestano con stati di ansia, depressione, disturbi alimentari”, senza dimenticare cyberbullismo e difficoltà relazionali.

Occhiuto: Calabria prima sulla cura disagio psichico

“La Calabria è stata la prima Regione ad occuparsi del disagio psichico che colpisce molti studenti e di cui, spesso, le scuole non hanno gli strumenti per intervenire”, dice il presidente Roberto Occhiuto, citato ancora da Il Sole 24 Ore.

“Sono veramente contento che la Regione faccia da apripista. Ho parlato con il Ministro della salute Schillaci, il quale mi ha riferito che proprio su questo tema si è deciso di aprire un focus anche all’Istituto Superiore di Sanità”, aggiunge.

Occhiuto spiega che il progetto è stato realizzato grazie al Fondo Sociale Europeo, e che l’obiettivo è “rendere strutturale l’intervento, disponendo la presenza stabile dello psicologo a scuola: un’importante risposta per promuovere il benessere e prevenire il disagio emotivo dei nostri giovani”.

L’importanza della prevenzione e dell’ascolto

Il presidente dell’Ordine degli Psicologi Massimo Aiello ha confermato che “sono stati già assunti 43 psicologi e prenderanno servizio immediatamente nelle scuole individuate”. Il professionista ha aggiunto che “il 60% dei ragazzi calabresi ha chiesto la presenza degli psicologi”, che non si limiteranno allo sportello ma “cercheranno di intercettare fenomeni di disagio puntando sulla prevenzione”.

Secondo i dati, “circa il 30% dei ragazzi calabresi ha difficoltà nell’area dell’umore, il 14% è coinvolto in episodi di bullismo o cyberbullismo, e il 30% mostra dipendenza da prodotti multimediali”. Il progetto parte nelle province di Cosenza, Catanzaro e Crotone, e sarà presto esteso a Reggio Calabria e Vibo Valentia.