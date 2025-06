Psicologo in classe, partirà dal prossimo settembre in tutte le scuole secondarie della Calabria. Lo annuncia con orgoglio l’On. Giusi Princi

Psicologo in classe, partirà dal prossimo settembre in tutte le scuole secondarie...

È proprio di queste ore l’annuncio pubblico, da parte dell’On. Giusi Princi deputato al Parlamento Europeo, per la presentazione del Progetto “Discutiamone insieme – Lo psicologo a scuola”, che si terrà nella Sala Verde Cittadella Regionale, 9 giugno ore 10:30. Un progetto, quello dello psicologo a scuola, promosso e finanziato dalla Regione Calabria, e sviluppato d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale e con l’Ordine degli Psicologi della Calabria.

Presenza dello psicologo a scuola

Il progetto, che prenderà avvio a partire dal mese di settembre, prevede la presenza dello

psicologo in tutte le istituzioni scolastiche di primo e secondo grado della Regione, con

l’obiettivo di promuovere il benessere psicologico degli studenti attraverso interventi di

supporto individuale e di gruppo, con contestuali azioni di accompagnamento rivolte a docenti e famiglie, al fine di costruire un ambiente scolastico positivo e inclusivo.

Psicologo figura essenziale contro il disagio

Abbiamo raccolto, in esclusiva e in anteprima, da parte dell’On. Giusi Princi delle dichiarazioni molto significative per chi opera nel mondo dell’educazione e costantementa svolge un compito educativo con ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado. La deputata del Parlamento Europeo, che per lunghi lustri ha ricoperto il ruolo di dirigente scolastica sia nel primo ciclo e anche nel secondo ciclo, dirigendo il più grande dei Licei scientifici della Clabria, il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria, ci spiega che “in un contesto in cui si manifestano sempre più frequentemente forme di fragilità tra i giovani, la figura dello psicologo scolastico rappresenta un presidio fondamentale per prevenire e contrastare il disagio adolescenziale che pregiudica lo sviluppo dell’autostima, della fiducia in sé stessi, compromettendo i rapporti interpersonali e minando la loro serenità“.

Tavolo socio-sanitario regionale

Per chiarezza informativa, è necessario precisare che il progetto – affidato all’On. Princi quando ancora ricopriva l’incarico di Vicepresidente della Regione Calabria e Assessore all’Istruzione – continuerà ad essere ancora da lei seguito, in virtù di uno specifico decreto con cui il Presidente Roberto Occhiuto ha disposto la partecipazione dell’europarlamentare al Tavolo socio-sanitario regionale, unitamente agli Assessori Caterina Capponi e Maria Stefania Caracciolo. In buona sostanza il progetto ideato dalla Princi, continuerà il suo percorso esecutivo e di monitoraggio attraverso il tavolo tecnico voluto dal Presidente della Regione Calabria.

In Italia arriva la figura dello Psicologo scolastico

Nel Piano Regionale, che ha ricevuto il plauso dall’Europa che lo cofinanzia, la Calabria si mette al livello degli altri Paesi europei con questa importante figura dello Psicologo scolastico. Infatti l’Italia, prima del grave problema del Covid-19, era privo dello psicologo scolastico al contrario dei più importanti Paesi dell’Europa.

Adesso con un finanziamento di ben 9 milioni di euro, il più alto tra tutte le Regioni italiane, la Calabria dispone nelle ASP lo Psicologo scolastico per un intervento stabile, con fondi fino al 2027, con l’utilizzo della graduatoria vigente e successivi bandi per coprire a seguire l’intero fabbisogno regionale.

Tutto questo diventa assoluta realtà a partire dall’anno scolastico 2025/2026, in tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado.

Cosa fa lo Psicologo Scolastico

Una delle specificità dello psicologo scolastico è sicuramente quella di strutturare uno sportello d’ascolto e di consulenza psicologica, con lo scopo di orientare gli studenti che hanno delle fragilità o che vivono momenti di difficoltà. Lo psicologo scolastico ha il compito di prevenire il disagio, di limitare la dispersione scolastica, ma ha anche il compito di essere figura di sostegno di qualsiasi fragilità, capace di orientare e informare i giovani studenti.

Lo psicologo scolastico interviene sui singoli studenti, ma anche sul gruppo classe ed è una figura che può essere di sostegno anche ai docenti, al personale Ata e al dirigente scolastico.