Ptof scuola, cosa è? Come individuare una linea strategica per la propria scuola e pianificare interventi ad hoc?

Come definire una linea strategica per la propria scuola e seguirla con interventi mirati ad hoc? Come riuscire a navigare tra Ptof, Rav, valutazione della scuola? Ecco alcuni suggerimenti per coloro che sono chiamati a compilare e studiare questi documenti.

Il percorso formativo è prioritariamente rivolto a docenti e dirigenti che intendono sviluppare adeguate competenze nella predisposizione e nell’aggiornamento dei documenti programmatici previsti dal Sistema Nazionale di Valutazione e richiamati dalla nota MIM prot. n. 31023 del 25/9/2023. All’interno del Sistema Nazionale di Valutazione (D.P.R. n. 80/2013), il miglioramento si configura come un percorso mirato all’individuazione di una linea strategica, di un processo di problem solving e di pianificazione che le scuole mettono in atto sulla base di priorità e traguardi individuati nel RAV, con un approccio dinamico ed olistico che si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e che fa leva su due dimensioni:

didattica

organizzativo/gestionale

Finalità del corso è quella per fornire conoscenze in riferimento al ciclo triennale del Sistema Nazionale di Valutazione e competenze operative per poter effettuare una corretta analisi del contesto propedeutica alla predisposizione del RAV. I corsisti acquisiranno competenze nell’utilizzo delle piattaforma messe a disposizione dal MIM sia per la predisposizione del PDM che del PTOF al fine di poter governare il processo di miglioramento della scuola, anche in riferimento al monitoraggio degli esiti del PTOF del triennio 2022-2025, ai collegamenti con il PNRR- Piano di riduzione dei divari territoriali e Piano “Scuola 4.0” – e alla predisposizione della Rendicontazione Sociale (nota MIM prot. n. 23940 del 19/9/2022).

Novità di quest’anno è il richiamo alla necessità di operare i dovuti collegamenti con le attività di diffusione della cultura dell’orientamento ai sensi del D.M. 328/2022.

In particolare si focalizzerà l’attenzione sul ruolo delle figure di sistema a cui spetta il compito di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative dell’intero processo di miglioramento, di analisi del report Invalsi per la predisposizione del RAV e di compilazione del PdM inteso come strumento di pianificazione ma anche di gestione e documentazione del percorso di miglioramento intrapreso dalla scuola, facilitando l’archiviazione e l’analisi dei risultati del monitoraggio in itinere del PTOF e la definizione di eventuali interventi di reindirizzamento delle azioni di miglioramento previste.

Il corso

Su questi argomenti il corso Dall’autovalutazione alla rendicontazione sociale: indicazioni operative, a cura di Giorgio Cavadi, in programma dal 22 novembre.

Il corso è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

Diffondere la cultura della valutazione all’interno del sistema scuola

Fornire strategie, strumenti operativi e chiavi di lettura per l’elaborazione di valutazione di sistema

Acquisire competenze professionali nell’analisi del report Invalsi, nella compilazione del RAV, nell’elaborazione di un percorso di miglioramento efficace e nella predisposizione del Rapporto di Rendicontazione Sociale

Monitorare le azioni di miglioramento

Raccogliere evidenze e documentazione per la predisposizione della rendicontazione sociale e diffondere i risultati raggiunti dalla scuola agli stakehoder di riferimento

Il percorso formativo si rivolge a docenti interessati a candidarsi come componenti dei Nuclei Interni di Valutazione e funzioni strumentali area 1.

