Quali sono i compiti di un dirigente scolastico? La guida per gestire la scuola, mese per mese: scopri il percorso

E’ arrivato agosto, ma mentre ti godi le meritate vacanze dopo un frenetico anno scolastico, a mare o in montagna, probabilmente, qualche pensiero fa capolino nella tua mente.

Sei un dirigente scolastico? Che fare nella tua scuola dal primo settembre? A quali priorità dare la precedenza per rinnovare il percorso o iniziarlo in una scuola che non conosci? Sembra un po’ come salire su un treno in corsa!

Pensiamo, ad esempio, che tra i tuoi pensieri, in questo momento, ci siano i fondi PNRR, l’atto di indirizzo, il nuovo PTOF ecc. “I documenti saranno immediatamente visibili e allineati alla vision della scuola? Sono stati proposti e pianificati progetti prioritari per l’innovazione? Ci sono fondi che supportano la trasformazione degli spazi scolastici in ambienti modulari, flessibili e stimolanti? Questi progetti comprendono attività extracurriculari, laboratori di cittadinanza digitale e iniziative di service learning, mirati a sviluppare negli studenti competenze sociali, civiche ed emotive oppure bisognerà trovare altro? Riusciremo a tenere traccia delle spese e della trasparenza del budget, valutando periodicamente l’efficacia dei progetti in base ai risultati ottenuti?”. Probabilmente sono dubbi che attraversano la tua mente sotto il sole d’agosto.

Avendo sperimentato questa sensazione abbiamo cercato di darti una mano: abbiamo cominciato già sei mesi fa con la rubrica “SOS Dirigenti Scolastici”, oltre trenta guide pdf scaricabili, completamente gratuite, volte a fornire un supporto rapido al dirigente scolastico e al suo staff. Adesso, dietro i suggerimenti dei nostri lettori, ti proponiamo un percorso che assieme a “SOS Dirigenti Scolastici” si pone l’obiettivo di offrirti un’opportunità di crescita condivisa.

Proveremo, quindi, anche in collaborazione con altri esperti, ad accompagnarti in ogni momento durante l’anno scolastico attraverso webinar, documenti, incontri tematici e momenti di confronto tra pari. Il desiderio che ci accomuna è quello di provare a sostenere ogni scuola nello sviluppo dei processi decisionali e in un modello di governance orientata al miglioramento continuo. Sappiamo bene che accompagnare il cambiamento nella scuola è un processo che richiede tempo, continuità, confronto e visione condivisa, per questo, abbiamo previsto un percorso strutturato lungo l’intero anno scolastico e calato nella attualità della scuola. Il valore aggiunto di questo accompagnamento sta, a nostro avviso, nella continuità e nella volontà di costruire una logica di rete e di sostegno reciproco tra professionisti.

Quali i presupposti che vogliamo condividere con te?

La determinazione di guardare oltre l’orizzonte e immaginare nuove possibilità per la nostra scuola, anche quando le idee ci richiedono di uscire dalla comfort zone e di sperimentare qualcosa che potrebbe anche non funzionare subito;

La pazienza nel disseminare nuove metodologie didattiche, nel riorganizzare gli spazi scolastici in modo più funzionale, nel condividere buone pratiche e rendere la scuola aperta e agganciata ad altre esperienze;

Sappiamo che sarà per tutti, soprattutto per noi, un percorso impegnativo, ma siamo certi che sarà anche condiviso e appassionante. Con l’auspicio che questo possa rappresentare un’occasione autentica di crescita, auguriamo a tutte e tutti voi un anno scolastico ricco di collaborazione, apprendimento e soddisfazioni professionali!

Come gestire la scuola? Un percorso per dirigenti e docenti referenti

Il percorso operativo è intitolato “Gestire la Scuola: Guida Organizzativa Mese per Mese“, ideato per offrire un supporto costante e mirato, aggiornato alle normative vigenti. Questo percorso è pensato per i dirigenti scolastici, lo staff dirigenziale e i docenti referenti, fornendo loro strumenti concreti, indicazioni pratiche e riferimenti normativi aggiornati per affrontare con efficacia tutti i processi organizzativi e le scadenze. L’utilità del programma risiede nella sua capacità di trasformare la complessità burocratica in un percorso chiaro e gestibile, aiutando i professionisti della scuola a navigare con maggiore sicurezza le sfide di ogni mese.

Il percorso può essere acquistato:

Dalla scuola , utilizzando i fondi destinati alle spese di funzionamento.

, utilizzando i fondi destinati alle spese di funzionamento. Dai docenti, con pagamento online o con Carta del Docente.

Durante gli incontri webinar, i partecipanti potranno porre domande ai relatori tramite chat. E’ possibile rivedere la registrazione dei webinar anche in caso di assenza. Con l’iscrizione, si attiverà uno sconto del 30% su tutti i nostri webinar ed e-learning.