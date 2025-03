Quali sono i tempi per la pubblicazione delle graduatorie interne e per l’individuazione dei perdenti posto?

Quali sono i tempi per la pubblicazione delle graduatorie interne e per...

Come deve procedere il dirigente scolastico per l’individuazione dei docenti perdenti posto? Cosa deve fare il docente perdente posto all’atto della notifica di soprannumerario? Quali procedure si possono attuare se il docente riscontra nelle graduatorie qualche irregolarità?

Tutte domande a cui abbiamo dato risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di venerdì 28 marzo alle. Ospiti gli esperti di normativa scolastica, proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo.

Quali sono i tempi per la pubblicazione delle graduatorie interne dei docenti e per l’individuazione dei perdenti posto?

A questa domanda il nostro esperto Lucio Ficara ha risposto: “Il mese di aprile è fondamentale per la formulazione delle graduatorie interne di istituto, con pubblicazione ufficiale prevista dal 26 marzo al 9 aprile. In questo periodo, tutte le scuole d’Italia di ogni ordine e grado pubblicheranno le graduatorie interne per l’individuazione dei docenti perdenti posto, distinte per classi di concorso e tipologie di posto. Questa procedura è parallela all’invio, già avvenuto nel mese di marzo, da parte dei dirigenti scolastici agli uffici scolastici territoriali dei dati relativi alle iscrizioni per definire l’organico dell’autonomia per l’anno scolastico 2025-2026″.

