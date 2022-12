Qualità della vita, Bologna è la prima in Italia, seconda Bolzano. Emilia-Romagna e Toscana le migliori del 2022

È Bologna la città al primo posto in classifica come qualità della vita. E non è la prima volta che il capoluogo emiliano si aggiudica la palma, nel passato già cinque volte si è fregiata del titolo. Tra i diversi parametri presi in considerazione la città felsinea batte tutti sull’innovazione (inaugurato Leonardo, il quarto computer più potente al mondo) ma ha anche il primato nell’istruzione con il record di diplomati e laureati tra i 25 e i 39 anni, mentre si trova al terzo posto per durata media del percorso di studi. Bologna ha anche un tasso di occupazione con un numero di lavoratori con un contratto di secondo livello che supera il 61% (la media del Paese è del 20%). Meno bene sul fronte sicurezza (95esima) seppur sia un dato che considera anche turisti e lavoratori.

Al secondo posto ecco Bolzano e al terzo la risalita di Firenze. Il primo centro svetta per ricchezza e consumi mentre la città rinascimentale è al top nel parametro “Cultura e tempo libero”.

Come riporta il ‘Corriere della Sera’ Emilia Romagna e Toscana sono le regioni che hanno brillato di più nel 2022 e non solo grazie alle due metropoli ma anche con altri centri come Parma, Reggio Emilia, o Siena (quarta) e Pisa, luoghi che primeggiano nel parametro ‘Ambiente e servizi’. Al top resta il Trentino Alto Adige.

Tra i peggioramenti da sottolineare alcuni indicatori su Milano come Ricchezza e consumi. Scende anche Roma (31esima), come altre metropoli (Torino, Palermo, Napoli) che perdono il confronto con realtà più piccole. Rimane alto anche il divario tra Centro Nord e Sud, Crotone è ancora la città peggiore per il terzo anno e diverse decine di posizioni in fondo alla classifica fanno parte del Mezzogiorno.