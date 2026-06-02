Tfa sostegno 2026: quanti posti disponibili? Le tabelle

Il 14 aprile, facendo seguito ad una nota del MIM del 25 marzo 2026, il Ministero Università e Ricerca ha fornito indicazioni per l’avvio dell’XI ciclo dei percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l’a.a. 2025/2026.

La nota contiene il fabbisogno, per un totale di 30.241 posti.

Il fabbisogno suddiviso su base regionale per ogni ordine e grado è il seguente:

Secondo la tabella, per le secondarie di II grado il fabbisogno è pari a 0.

Entro il 7 maggio gli Atenei hanno trasmesso nella Banca Dati RAD-SUA CdS, le proposte di attivazione dei corsi in questione, indicando il massimo del potenziale formativo, distinto per ogni ordine e grado di istruzione scolastica.

Il MUR si è raccomandato di attenersi ai numeri richiesti a livello territoriale e di evitare la formazione di docenti in assenza di un effettivo fabbisogno. E inoltre di valutare attentamente la necessità formativa di docenti, soprattutto nelle Regioni del Nord Italia.

Al momento si è in attesa dell’apposito decreto di autorizzazione all’avvio dei percorsi ai singoli Atenei con l’indicazione dell’esatta ripartizione dei posti. Nel frattempo alcune Università stanno predisponendo le pagine e perfino i bandi, in attesa dell’autorizzazione ufficiale da parte del MUR.

NOTA MUR