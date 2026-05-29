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Docenti
29.05.2026
Aggiornato alle 11:58

Scuole aperte il 31 agosto, aiuto per le famiglie o problema per docenti e personale? VIDEO ONLINE ore 19 con Mammadimerda e la DS Palù

Valerio Musumeci
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Nell’immaginario collettivo, la fine della scuola segna l’inizio delle vacanze, di tre mesi all’insegna del riposo e della spensieratezza, per gli alunni ma anche per i docenti e le famiglie. Peccato che, dati alla mano, non sia affatto così. Al contrario, la pausa estiva rappresenta una criticità non da poco per i genitori, il corpo docente e i dirigenti scolastici, che devono farsi in quattro per affrontarla. La scuola, infatti, in Italia supplisce a un deficit del welfare dedicato ai giovanissimi – a partire dalla mancanza di strutture sportive, ricreative, e culturali gratuite – e la sua “chiusura” crea non pochi disagi.

Non è un caso che l’Emilia-Romagna abbia deciso di anticipare l’inizio delle lezioni al 31 agosto, e che città importanti come Genova stiano seguendo il suo esempio, per venire incontro alle necessità delle famiglie. In parallelo c’è chi propone una revisione complessiva del calendario scolastico, con una distribuzione delle vacanze (e delle ferie per i docenti) lungo tutto l’anno. Una svolta che a detta di molti osservatori avrebbe effetti positivi sulla salute degli insegnanti (che come dicono i dati sono spesso a rischio burnout), sull’apprendimento degli studenti (che non interromperebbero così il processo educativo per tre mesi) e per l’organizzazione dei cittadini (con un impatto positivo anche sul turismo, secondo l’ex ministro Daniela Santanché). Molte categorie, però, non sono affatto d’accordo.

La Tecnica della scuola ha deciso di dedicare a questo argomento la nuova puntata di Scuola Talk, trasmissione di approfondimento settimanale dedicata ai temi di attualità. Ospiti in collegamento Sara Malnerich e Francesa Fiore, note in rete come #Mammadimerda, e Chiara Palù, dirigente dell’istituto comprensivo “Micheli” di Parma, proprio in Emilia. Con loro abbiamo affrontato il tema dell’estate a 360°, mostrando i dati, chiarendo gli aspetti normativi e illustrando i risultati di un sondaggio esclusivo condotto su oltre 400 tra docenti, dirigenti scolastici e famiglie. Seguiteci in diretta sul nostro sito e sui nostri canali Facebook e Youtuber.

calendario scolastico

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