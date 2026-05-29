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Scuola talk | Scuole aperte il 31 agosto, aiuto per le famiglie o problema per docenti e personale?

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29.05.2026

Scuola aperta d’estate, una dirigente: “Aiuterebbe famiglie e bambini. Gli alunni ‘disimparano’ con un periodo lungo di vacanza”

Sara Adorno
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Indice
La ds: "Gli alunni disimparano"
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Per migliaia di famiglie italiane la fine della scuola non significa serenità, ma emergenza. La carenza di strutture sportive, ricreative e culturali gratuite per i più giovani trasforma ogni estate in un problema organizzativo difficile da gestire. Un nodo strutturale che ha spinto l’Emilia-Romagna ad anticipare l’avvio delle lezioni al 31 agosto e che sta convincendo altre città, come Genova, a seguire la stessa strada.

Il dibattito è aperto: c’è chi propone una revisione complessiva del calendario scolastico, distribuendo le vacanze lungo tutto l’anno, con potenziali benefici per la salute dei docenti, l’apprendimento degli studenti e l’organizzazione delle famiglie. Ma le voci contrarie non mancano. La nuova puntata di Scuola Talk, la trasmissione di approfondimento de La Tecnica della Scuola, ha affrontato il tema a tutto tondo, con una diretta video seguita da migliaia di utenti. Ospiti Sara Malnerich e Francesca Fiore, note online come Mammadimerda, e Chiara Palù, dirigente dell’istituto comprensivo “Micheli” di Parma. Al centro della discussione i dati, gli aspetti normativi e i risultati di un sondaggio esclusivo su oltre 400 tra docenti, dirigenti e famiglie. La puntata è disponibile sul sito e sui canali Facebook e YouTube de La Tecnica della Scuola.

La ds: “Gli alunni disimparano”

E proprio durante la trasmissione, la dirigente ha commentato con dati alla mano: “Il modello della scuola dell’infanzia, che termina il 30 giugno, sarebbe auspicabile. Una redistribuzione del calendario con meno pausa estiva aiuterebbe le famiglie ma soprattutto gli apprendimenti dei bambini. L’Italia ha una pausa di 13 settimane, contro le 6-8 settimane degli altri paesi europei. Studi, come quello di Save the Children, dimostrano che i bambini ‘disimparano’ con un periodo così lungo. Come dirigente, il mio focus è il benessere e la capacità di apprendimento degli alunni: periodi troppo lunghi li stancano e li rendono meno ricettivi”.

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