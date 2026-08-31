Quando inizia la scuola? C’è troppo caldo, in Puglia si pensa a posticipare il rientro e rinunciare a vacanze durante l’anno

L’inizio della scuola è dietro l’angolo: tutte le Regioni italiane hanno pubblicato i calendari scolastici regionali per il prossimo anno 2026/27. Le lezioni inizieranno intorno a metà settembre quasi ovunque.
In Puglia, come riporta La Repubblica, si pensa a posticipare: da calendario le lezioni dovrebbero iniziare il 17 settembre, ma le alte temperature suggeriscono un ripensamento. L’idea è rinunciare ai ponti o alle vacanze di Carnevale per cominciare la scuola più tardi a settembre.
Giuseppe Silipo, direttore generale dell’ufficio scolastico regionale, apre con cautela: “Siamo pronti a collaborare. Naturalmente dev’essere garantito il numero minimo dei giorni di lezione previsto per legge, quindi si tratterebbe di una rimodulazione”.
“Se il presidente Antonio Decaro decidesse di posticipare al 20, io mi adeguerei e farei partire le lezioni il 17 — spiega una dirigente scolastica — negli ultimi anni ci siamo resi conto che è diventato pesante gestire il caldo eccessivo nelle aule”.
Professori che cercano disperatamente un giardino in cui portare gli alunni, che liberalizzano le bermuda e la maglietta in classe, presidi che inseriscono il “malore da caldo” nel documento di valutazione dei rischi. “Lo faremo anche noi — assicura la dirigente — Anche perché abbiamo difficoltà a far frequentare la scuola ai bambini fino al 30 giugno, nel refettorio servono gli impianti di climatizzazione, lo abbiamo fatto presente agli uffici comunali che si sono impegnati a risolvere ma alla ripresa la situazione è immutata: soffriremo il caldo”.
“Ci sono scuole dove si muore di caldo. Poveri bambini e poveri docenti”, ha detto un preside.
Questi calendari stabiliscono le date di inizio e fine delle lezioni, i periodi di vacanza e le eventuali sospensioni, tenendo conto delle specificità territoriali e delle esigenze locali.
La loro diffusione rappresenta un passaggio fondamentale per pianificare con anticipo l’anno scolastico e favorire una gestione più efficace dei tempi educativi e familiari.
7 settembre 2026: BOLZANO, LOMBARDIA (infanzia)
10 settembre 2026: TRENTO, VALLE D’AOSTA, VENETO
14 settembre 2026: FRIULI VENEZIA GIULIA, LIGURIA, LOMBARDIA (primaria e secondaria di I e II grado), MARCHE, MOLISE, PIEMONTE, UMBRIA
15 settembre 2026: CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA-ROMAGNA, LAZIO, SICILIA, TOSCANA
16 settembre: ABRUZZO, BASILICATA, SARDEGNA
17 settembre: PUGLIA
Questi sono i calendari al momento pubblicati:
Inizio delle lezioni: 16 settembre 2026
Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027
Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027
Fine delle lezioni: 9 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)
Inizio delle lezioni: 7 settembre 2026
Ponte di Ognissanti: dal 31 ottobre all’8 novembre 2026
Ponte dell’Immacolata: dal 5 all’8 dicembre 2026
Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027
Vacanze di Carnevale: dal 6 al 14 febbraio 2027
Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027
Pentecoste: dal 15 al 17 maggio 20ì26
Fine delle lezioni: 16 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)
Inizio delle lezioni: 16 settembre 2026
Fine delle lezioni: 8 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2026
Ponte di Ognissanti: 2 novembre 2026
Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027
Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027
Fine delle lezioni: 8 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2026
Ponte di Ognissanti: 2 novembre 2026
Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027
Vacanze di Carnevale: 8 e 9 febbraio 2027
Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027
Fine delle lezioni: 8 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2026
Ponte di Ognissanti: 2 novembre 2026
Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027
Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027
Fine delle lezioni: 5 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)
Inizio delle lezioni: 14 settembre 2026
Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre 2026
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027
Vacanze di Carnevale: dall’8 al 10 febbraio 2027
Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027
Fine delle lezioni: 9 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 26 giugno 2027)
Delibera regionale n.424 del 27/03/2026
Calendario a.s. 2026-2027 scuole dell’infanzia
Calendario a.s. 2026-2027 scuole primarie e secondarie di I e II grado
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2026
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027
Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027
Fine delle lezioni: 8 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)
Circolare n.143880 del 11/02/2026
Inizio delle lezioni: 14 settembre 2026
Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre 2026
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027
Vacanze di Carnevale: 8 e 9 febbraio 2027
Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027
Fine delle lezioni: 8 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)
Inizio delle lezioni: 14 settembre 2026 (7 settembre scuole dell’infanzia)
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027
Vacanze di Carnevale: 8 e 9 febbraio 2027
Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027
Fine delle lezioni: 8 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)
Inizio delle lezioni: 14 settembre 2026
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027
Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027
Fine delle lezioni: 5 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)
Inizio delle lezioni: 14 settembre 2026
Ponte di Ognissanti: 2 novembre 2026
Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027
Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027
Ponte del 2 giugno: dal 31 maggio al 2 giugno 2027
Fine delle lezioni: 9 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)
Inizio lezioni: 14 settembre 2026
Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre 2026
Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027
Vacanze di Carnevale: dal 6 al 10 febbraio 2027
Vacanze pasquali: dal 25 al 30 marzo 2027
Fine delle lezioni: 10 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno)
Inizio delle lezioni: 17 settembre 2026
Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027
Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027
Fine delle lezioni: 8 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)
Inizio lezioni: 16 settembre 2026
Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027
Vacanze di Carnevale: 9 febbraio 2027
Vacanze pasquali: dal 25 al 30 marzo 2027
Sa Die de sa Sardigna: 28 aprile 2027
Fine delle lezioni: 8 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno)
Inizio lezioni: 15 settembre 2026
Ponte di Ognissanti: 2 novembre 2026
Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre 2026
Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2026 al 7 gennaio 2027
Vacanze pasquali: dal 25 al 30 marzo 2027
Fine delle lezioni: 10 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno)
Inizio lezioni: 15 settembre 2026
Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2026 al 7 gennaio 2027
Vacanze pasquali: dal 25 al 30 marzo 2027
Fine delle lezioni: 10 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno)
Inizio lezioni: 10 settembre 2026
Ponte di Ognissanti: 2 novembre 2026
Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre 2026
Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2026 al 7 gennaio 2027
Vacanze di Carnevale: 8 e 9 febbraio 2027
Vacanze pasquali: dal 25 al 31 marzo 2027
Festa dei lavoratori: dal 29 aprile al 1° maggio 2027
Fine delle lezioni: 8 giugno 2027
Inizio lezioni: 14 settembre 2026
Ponte di Ognissanti: 2 novembre 2026
Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre 2026
Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027
Vacanze pasquali: dal 25 al 30 marzo 2027
Fine delle lezioni: 8 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno).
Inizio delle lezioni: 10 settembre 2026
Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre
Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027
Fiera di Sant’Orso: 30 gennaio 2027
Vacanze d’Inverno: dall’8 al 10 febbraio 2027
Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027
Fine delle lezioni: 9 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)
Inizio delle lezioni: 10 settembre 2026
Ponte di Ognissanti: dal 30 ottobre al 2 novembre 2026
Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre
Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027
Vacanze di Carnevale: dall’8 al 10 febbraio 2027
Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027
Ponte del 1° maggio: dal 29 aprile al 1° maggio 2027
Fine delle lezioni: 8 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)